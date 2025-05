V množici, ki je pozdravila novega papeža, tudi pevec Harry Styles

Harryja Stylesa so opazili v množici, ki je prišla pozdravit novega papeža Leona XIV., ki so ga po Frančiškovi smrti na konklavu izvolili kardinali. Pevec ni vzbujal pozornosti in se je s sončnimi očali ter kapo s ščitnikom pomešal med vernike in obiskovalce Vatikana, a so ga zvesti oboževalci prepoznali, njegova fotografija pa je kmalu zaokrožila po družbenih omrežjih.