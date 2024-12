V MoMA so se poklonili stoletnici rojstva Marcella Mastroiannija

Retrospektivo bo MoMA gostila do 5. januarja 2025 z naslovom Marcello in Chiara Mastroianni: Družinska zadeva . Med 17 filmi, ki so jih izbrali iz Mastroiannijevega opusa, so bili nekateri digitalno restavrirani z dovoljenjem studiev Cinecitta. Poleg teh bodo predvajali še šest filmov, v katerih je nastopila Chiara Mastroianni .

Retrospektivo bo danes uvedla ameriška premiera restavriranega filma Bele noči Luchina Viscontija iz leta 1957. Film bosta predstavili igralčeva hči in predsednica studiev Cinecitta Chiara Sbarigia, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Predsednica studiev je pred začetkom retrospektive povedala, da ta ponuja priložnost, da z občinstvom po vsem svetu delijo glavno poslanstvo studiev Cinecitta, ki temelji na treh temeljnih stebrih kinematografije: ohranjanje, restavriranje in deljenje filmov z občinstvom. Pred tem so se namreč v več kot dveh desetletjih dolgem sodelovanju med MoMA in Cinecitta že poklonili osebnostim, kot so Ennio Morricone, Bernardo Bertolucci, Roberto Rossellini ter Alice in Alba Rohrwacher.