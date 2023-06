V motoristični nesreči umrl igralec iz serije Everwood in filma Lasje

V 72. letu je umrl Treat Williams. Igralec, najbolj znan po vlogah v seriji Everwood in filma Lasje, se je smrtno ponesrečil v prometni nesreči. Pri vožnji z motorjem je želel zaviti, a ga je eden od voznikov spregledal. Novico o smrti igralca je za ameriške medije potrdil njegov dolgoletni agent Barry McPherson.

V prometni nesreči je umrl Treat Williams. Igralec, najbolj znan po vlogah v seriji Everwood in filmu Lasje, je umrl star 71 let. Novico o njegovi smrti je za People potrdil njegov dolgoletni agent Barry McPherson. "V ponedeljek popoldne je umrl. Peljal se je z motorjem, nato pa je želel zaviti, a ga je eden od voznikov spregledal in prišlo je do trčenja," je povedal in dodal: "Bil je tako nadarjen. Res sem uničen."

icon-expand V motoristični nesreči je umrl igralec Treat Williams. FOTO: Profimedia

McPherson je z igralcem delal 15 let in njegova smrt ga je zelo prizadela. "Bil je igralec z veliko začetnico. Filmski ustvarjalci so ga oboževali. Bil je srce Hollywooda že od poznih sedemdesetih let. Zelo je bil ponosen na svoje in moje delo," je še povedal. Zvezdnik, ki je bil poročen z igralko Pam Van Sant, s katero ima dva otroka, se je smrtno ponesrečil na eni od lokalnih cest v bližini Dorseta v Vermontu. Kot je povedal poveljnik gasilcev Jacob Gribble, se je nesreča zgodila okoli 17. ure popoldne. "V nesrečo sta bila vpletena osebno vozilo in Williamsov motocikel. Motorist je bil edina poškodovana oseba v nesreči. Na kraju dogodka so posredovali gasilci in helikopter, ki je poškodovanca prepeljal v bolnišnico v New Yorku," je razkril. Kasneje je policija potrdila identiteto igralca in sporočila, da se bo preiskava o nesreči nadaljevala v torek.

icon-expand Z vlogo Georga Bergerja v filmu Lasje iz leta 1979, ki temelji na broadwayskem muzikalu, je doživel največji preboj. FOTO: Profimedia