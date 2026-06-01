V Mugellu tudi član skupine Duran Duran Simon Le Bon

Svetovno znani zvezdniki niso le oboževalci in navijači formule 1, temveč tudi dirkačev v razredu MotoGP. Tako se je pretekli dirkaški vikend v Mugellu mudil tudi član skupine Duran Duran Simon Le Bon. Naša terenska ekipa ga je ujela ob sestopu s stolpa, na katerem je ponosno mahal z zastavo ob zaključku dirke Moto2, nam pa je priznal, da je zelo ponosen nase. "Zelo sem ponosen nase. Tudi moji otroci bodo ponosni name, še celo vnuki bodo ponosni," je dejal.

Naš novinar Milan Doknić ga je seveda povprašal tudi po tem, ali je uspel srečati oziroma spoznati katerega od dirkačev. "Ja, pogovarjal sem se z dirkači. Res so prijetni ljudje, zelo so normalni, zelo so sproščeni in niso vzvišeni," je povedal in navdušeno nadaljeval: "Tukaj v Mugellu sem se imel res izjemno. Prišli smo v petek, vsak dan sem bil cel dan ob stezi in danes sem se s skuterjem celo zapeljal po servisni stezi, zelo je bilo zabavno."

Pevec je tudi sam motorist, saj se je na prizorišče VN Italije pripeljal na dveh kolesih. "Prišel sem z motorjem in tudi domov grem z motorjem," je povedal za zaključek, vidno navdušen nad celotnim dirkaškim vikendom in izkušnjo, ki jo je doživel.