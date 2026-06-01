Tuja scena

V Mugellu tudi član skupine Duran Duran Simon Le Bon

Mugello, 01. 06. 2026 15.04 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.A. Milan Doknić
Dirkaški vikend razreda MotoGP še vedno odmeva in med zvezdniki, ki so si ogledali dirki za VN Italije, niso bili le športni navdušenci. Ljubitelj bencinskih hlapov in visokih hitrosti je tudi Simon Le Bon, član skupine Duran Duran, ki je tudi sam motorist. Na dogodek se je namreč pripeljal prav z motorjem, naši terenski ekipi pa je zaupal še nekaj skrivnosti o ljubezni do motošporta.

Svetovno znani zvezdniki niso le oboževalci in navijači formule 1, temveč tudi dirkačev v razredu MotoGP. Tako se je pretekli dirkaški vikend v Mugellu mudil tudi član skupine Duran Duran Simon Le Bon. Naša terenska ekipa ga je ujela ob sestopu s stolpa, na katerem je ponosno mahal z zastavo ob zaključku dirke Moto2, nam pa je priznal, da je zelo ponosen nase. "Zelo sem ponosen nase. Tudi moji otroci bodo ponosni name, še celo vnuki bodo ponosni," je dejal.

Naš novinar Milan Doknić ga je seveda povprašal tudi po tem, ali je uspel srečati oziroma spoznati katerega od dirkačev. "Ja, pogovarjal sem se z dirkači. Res so prijetni ljudje, zelo so normalni, zelo so sproščeni in niso vzvišeni," je povedal in navdušeno nadaljeval: "Tukaj v Mugellu sem se imel res izjemno. Prišli smo v petek, vsak dan sem bil cel dan ob stezi in danes sem se s skuterjem celo zapeljal po servisni stezi, zelo je bilo zabavno."

Pevec je tudi sam motorist, saj se je na prizorišče VN Italije pripeljal na dveh kolesih. "Prišel sem z motorjem in tudi domov grem z motorjem," je povedal za zaključek, vidno navdušen nad celotnim dirkaškim vikendom in izkušnjo, ki jo je doživel.

Preberi še Kimi Antonelli ekskluzivno za našo ekipo: Bezzecchi je hitrejši od mene

Poleg legendarnega zvezdnika se je pretekli vikend z dirkači družil tudi voznik formule 1 Kimi Antonelli, ki se je imel priložnost sprehoditi čez dirkaške garaže, sesti na motorje in se pogovarjati z dirkači. Mladi Italijan, ki je trenutno vodilni v formuli 1, je osebno čestital tudi zmagovalcu Marcu Bezzecchiju, ki prav tako vodi v prvenstvu razreda MotoGP.

durna duran simon le bon mugello moto gp dirkališče intervju

Ralf Schumacher se je poročil s 14 let mlajšim partnerjem

