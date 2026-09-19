V Münchnu se začenja znameniti festival piva Oktoberfest

Območje Theresienwiese bo na prizorišču, velikem dobrih 34 hektarjev, Oktoberfest gostilo do 4. oktobra. V skladu s tradicijo ga je odprl župan bavarske prestolnice Dominik Krause, ki je slovesno odprl tudi prvi sod piva.
Na festivalu, ki ga domačini imenujejo Wiesn, okrog 40 šotorov ponuja pivo šestih velikih münchenskih pivovarn in tradicionalne bavarske jedi. Ponudbo dopolnjuje še več kot 100 zabaviščnih atrakcij, med njimi tri nove. Dodatna točka dogajanja je na delu prizorišča, poimenovanega Oide Wiesn, kjer so postavljeni zgodovinski šotori, atrakcije in stojnice, ki nudijo vpogled v zgodovinske začetke festivala.
Za litrski vrček piva bo na Oktoberfestu znova treba odšteti več kot lani, kar je v zadnjih letih običajno. Letos bo vrček hmeljnega napitka po navedbah nemških medijev stal od 14,80 do 15,90 evra.
Zaradi prevelikega števila obiskovalcev so morali lani večkrat za krajši čas omejiti vstop na prireditev. Letos želijo to preprečiti s posebnimi ukrepi. Kot poroča Deutsche Welle, bo dogajanje na Theresienwiese snemalo 26 novih kamer, s pomočjo umetne inteligence pa bodo analizirali tok obiskovalcev in ob preveliki gneči sprožili alarm. Novoustanovljeni koordinacijski center naj bi zagotovil pretok informacij med vpletenimi varnostnimi organi in organizatorji prireditve.
Na festivalu tudi letos veljajo strogi varnostni ukrepi, čeprav oblasti konkretnih groženj niso zaznale. Nad prizoriščem je prepovedana uporaba dronov, ob vstopu pa bodo varnostniki preverjali vsebino torb, katerih velikost je tako kot lani omejena. Velja prepoved nošenja nožev in drugih nevarnih predmetov. Za varnost bo skrbelo 600 policistov.
Oktoberfest je ena najbolj priljubljenih prireditev v Nemčiji in eden največjih festivalov na svetu, predstavlja pa tudi pomemben del bavarske kulture. Lokalno gospodarstvo z njim letno zasluži dobro milijardo evrov.
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