V Münchnu se začenja znameniti festival piva Oktoberfest

Območje Theresienwiese bo na prizorišču, velikem dobrih 34 hektarjev, Oktoberfest gostilo do 4. oktobra. V skladu s tradicijo ga je odprl župan bavarske prestolnice Dominik Krause, ki je slovesno odprl tudi prvi sod piva.

Dominik Krause FOTO: Profimedia

Na festivalu, ki ga domačini imenujejo Wiesn, okrog 40 šotorov ponuja pivo šestih velikih münchenskih pivovarn in tradicionalne bavarske jedi. Ponudbo dopolnjuje še več kot 100 zabaviščnih atrakcij, med njimi tri nove. Dodatna točka dogajanja je na delu prizorišča, poimenovanega Oide Wiesn, kjer so postavljeni zgodovinski šotori, atrakcije in stojnice, ki nudijo vpogled v zgodovinske začetke festivala. Za litrski vrček piva bo na Oktoberfestu znova treba odšteti več kot lani, kar je v zadnjih letih običajno. Letos bo vrček hmeljnega napitka po navedbah nemških medijev stal od 14,80 do 15,90 evra.