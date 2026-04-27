Tuja scena

V Murakamijevem romanu prvič glavna junakinja ženskega spola

Tokio, 27. 04. 2026 13.12 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.K. STA
Haruki Murakami

Na Japonskem bo julija izšel nov roman Harukija Murakamija. Kot so sporočili iz založbe Shinchosha, bo roman z angleškim naslovom The Tale of KAHO mednarodno priznanega avtorja prvi med njegovimi romani, v katerem bo osrednja protagonistka ženskega spola, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Kot je razvidno iz kratkega povzetka romana, 26-letna avtorica slikanic Kaho sreča neznanega moškega, ki ji iznenada reče: "Če sem iskren, še nikoli nisem videl nikogar, ki bi bil tako grd kot ti."

Knjige izjemno priznanega avtorja Harukija Murakamija
Kaho, o kateri je v sinopsisu zapisano, da "ni niti izjemno lepa niti pametna, je pa precej radovedna", je ob tej nesramni pripombi povsem presenečena, ne pa jezna ali šokirana. "Kaj mi ta moški poskuša povedati," se Kaho sprašuje, preden se okoli nje začnejo dogajati čudne stvari.

Haruki Murakami, ki že vrsto let velja za kandidata za Nobelovo nagrado za literaturo, je znan po svojih zapletenih zgodbah o absurdnosti in osamljenosti sodobnega življenja, ki so bile prevedene v približno 50 jezikov. Nazadnje je leta 2023 izšel njegov roman Mesto in njegovo negotovo obzidje, ki je v slovenskem prevodu izšel pri Mladinski knjigi.

Jennifer Lopez pri 56 letih še vedno navdušuje s svojo zavidljivo postavo

bibaleze
Portal
Nepozabno doživetje v naravi: ena najdaljših in najglobljih dostopnih sotesk v Alpah
Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
Kako prekiniti nezdrave vzorce v družini
Kako prekiniti nezdrave vzorce v družini
Kdaj je izcedek v nosečnosti normalen in kdaj ne?
Kdaj je izcedek v nosečnosti normalen in kdaj ne?
zadovoljna
Portal
Zaradi starostne razlike je skušal prekiniti razmerje, nato pa ...
Dnevni horoskop: Bike čaka čudovit dan, vodnarji so polni idej
Dnevni horoskop: Bike čaka čudovit dan, vodnarji so polni idej
Hlače za vse, ki to pomlad ne želite nositi kavbojk
Hlače za vse, ki to pomlad ne želite nositi kavbojk
4 opozorilni znaki, da je vaš salon za nohte nevaren
4 opozorilni znaki, da je vaš salon za nohte nevaren
vizita
Portal
Zakaj voda z limono ni čudežna, ampak ima vseeno lahko pozitivne učinke na telo
Gastroenterologi pravijo, da je to najslabša hrana za zdravje črevesja
Gastroenterologi pravijo, da je to najslabša hrana za zdravje črevesja
Otekanje nog po hrani: najpogostejši vzroki in kdaj je čas za skrb
Otekanje nog po hrani: najpogostejši vzroki in kdaj je čas za skrb
Živilo, ki ga jemo vsak dan, a lahko upočasnjuje presnovo
Živilo, ki ga jemo vsak dan, a lahko upočasnjuje presnovo
cekin
Portal
Umrl, nato zadel 700.000 evrov: kdo dobi denar?
Od posmeha do bogastva: rekordni zaslužki Bieberjevih
Od posmeha do bogastva: rekordni zaslužki Bieberjevih
Čistilka našla denar, šef jo nagradil z novo službo in dvojno plačo
Čistilka našla denar, šef jo nagradil z novo službo in dvojno plačo
Švica v iskanju kadra: Na voljo več kot 20.000 prostih delovnih mest
Švica v iskanju kadra: Na voljo več kot 20.000 prostih delovnih mest
moskisvet
Portal
Obline bivše odbojkarice navdušile internet: "obseden sem s tabo"
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Zakaj spolna želja sčasoma izgine in kako ponovno spodbuditi intimnost
Zakaj spolna želja sčasoma izgine in kako ponovno spodbuditi intimnost
Zapustil nosečo partnerico zaradi druge ženske: Ljubezenski trikotnik, ki je šokiral Hollywood
Zapustil nosečo partnerico zaradi druge ženske: Ljubezenski trikotnik, ki je šokiral Hollywood
dominvrt
Portal
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
Večina ljudi tega ne ve: te stvari v domu morate menjati vsako sezono
Večina ljudi tega ne ve: te stvari v domu morate menjati vsako sezono
Vam orhideja noče več cveteti? 5 preverjenih korakov za bujno cvetenje
Vam orhideja noče več cveteti? 5 preverjenih korakov za bujno cvetenje
okusno
Portal
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
To je razlog, da vam palačinke nikoli ne uspejo tako kot v restavraciji
To je razlog, da vam palačinke nikoli ne uspejo tako kot v restavraciji
Najbolj rahel kruh, ki ga lahko spečete doma (in ostane dolgo svež)
Najbolj rahel kruh, ki ga lahko spečete doma (in ostane dolgo svež)
voyo
Portal
Belo se pere na devetdeset
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Michael Jackson pred sodiščem
Michael Jackson pred sodiščem
