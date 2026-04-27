V Murakamijevem romanu prvič glavna junakinja ženskega spola

Kot je razvidno iz kratkega povzetka romana, 26-letna avtorica slikanic Kaho sreča neznanega moškega, ki ji iznenada reče: "Če sem iskren, še nikoli nisem videl nikogar, ki bi bil tako grd kot ti."

Kaho, o kateri je v sinopsisu zapisano, da "ni niti izjemno lepa niti pametna, je pa precej radovedna", je ob tej nesramni pripombi povsem presenečena, ne pa jezna ali šokirana. "Kaj mi ta moški poskuša povedati," se Kaho sprašuje, preden se okoli nje začnejo dogajati čudne stvari.

Haruki Murakami, ki že vrsto let velja za kandidata za Nobelovo nagrado za literaturo, je znan po svojih zapletenih zgodbah o absurdnosti in osamljenosti sodobnega življenja, ki so bile prevedene v približno 50 jezikov. Nazadnje je leta 2023 izšel njegov roman Mesto in njegovo negotovo obzidje, ki je v slovenskem prevodu izšel pri Mladinski knjigi.