Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

V muzeju Louvre razstava ob 200-letnici smrti slikarja Jacques-Louisa Davida

Pariz, 26. 09. 2025 08.59 | Posodobljeno pred 12 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , E.K.
Komentarji
0

V muzeju Louvre bodo oktobra odprli razstavo, posvečeno Jacques-Louisu Davidu. Pripravili so jo ob 200-letnici smrti slikarja, ki velja za očeta t. i. francoske šole. Nekatere njegove podobe še danes živijo v kolektivni zavesti, od Maratove smrti do Napoleonovega kronanja, ter oživljajo velike trenutke francoske revolucije in Napoleona.

Razstava bo v novi luči osvetlila umetnikovo osebnost ter bogat in raznolik opus. Zajela bo celotno ustvarjalno kariero umetnika, ki je bil priča šestim različnim političnim režimom in je sodeloval v francoski revoluciji. Združila bo sto del, vključno z izjemno in nedokončano sliko Prisega v teniški dvorani in sliko Maratova smrt.

Louvre
Louvre FOTO: Shutterstock

Takšen ambiciozen projekt je bilo mogoče izvesti le v muzeju Louvre, ki hrani največjo zbirko Davidovih slik in risb. Kot so spomnili v muzeju, je bila zadnja večja monografska razstava, posvečena Davidu, leta 1989 ob dvestoletnici francoske revolucije na ogled v Louvru in dvorcu Versailles v bližini Pariza.

Nove raziskave pa so prinesle nova spoznanja o življenjskem popotovanju umetnika, v katerem sta se prepletali umetniška in politična dejavnost. David namreč ni bil le pomemben opazovalec prelomnega obdobja francoske zgodovine med letoma 1748 in 1825, ampak je bil tudi pomemben družbeni akter.

Napoleon Bonaparte izpod rok Jacques-Louisa Davida
Napoleon Bonaparte izpod rok Jacques-Louisa Davida FOTO: Profimedia

David (1748–1825) se je rodil v Parizu. Šolal se je v delavnici Josepha M. Viena, kasneje pa na Kraljevi akademiji. V letih 1775–1780 je obiskal Italijo in se navdušil nad antiko. Kmalu je začel slikati zgodovinske prizore v neoklasicističnem slogu in zaslovel. Po revoluciji 1789 je bil jakobinec in član konventa. Napoleon ga je imenoval za dvornega slikarja in njegovo cesarstvo je slavil na velikih slikah. Po vrnitvi Burbonov se je umaknil v Bruselj, kjer je slikal podobe z mitološko vsebino in kjer je tudi umrl.

Mojstrsko je obvladal slikarsko tehniko, kompozicijsko se je zgledoval po antičnih reliefih. Izbiral je zgodovinske, mitološke in aktualne politične motive. Bil je tudi zelo znan portretist, upodobil je številne znane osebnosti svojega časa.

Jacques-Louis David Muzej Louvre Razstava Slikar
SORODNI ČLANKI

'Veš, da je ženska vplivna, ko ima sredi noči zase cel Louvre'

Iz varnostnih razlogov zaprli pariški muzej Louvre in Versajsko palačo

V pariškem muzeju Louvre načrtujejo nov vhod

Neznanec, oblečen v starko, vrgel torto v sliko Mone Lize

V Louvru lani 70 odstotkov manj obiskovalcev kot leta 2019

Ogromen kip rimskega cesarja spet 'združen' z davno izgubljenim prstom

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286