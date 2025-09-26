V muzeju Louvre razstava ob 200-letnici smrti slikarja Jacques-Louisa Davida

V muzeju Louvre bodo oktobra odprli razstavo, posvečeno Jacques-Louisu Davidu. Pripravili so jo ob 200-letnici smrti slikarja, ki velja za očeta t. i. francoske šole. Nekatere njegove podobe še danes živijo v kolektivni zavesti, od Maratove smrti do Napoleonovega kronanja, ter oživljajo velike trenutke francoske revolucije in Napoleona.

Razstava bo v novi luči osvetlila umetnikovo osebnost ter bogat in raznolik opus. Zajela bo celotno ustvarjalno kariero umetnika, ki je bil priča šestim različnim političnim režimom in je sodeloval v francoski revoluciji. Združila bo sto del, vključno z izjemno in nedokončano sliko Prisega v teniški dvorani in sliko Maratova smrt.

Louvre FOTO: Shutterstock icon-expand

Takšen ambiciozen projekt je bilo mogoče izvesti le v muzeju Louvre, ki hrani največjo zbirko Davidovih slik in risb. Kot so spomnili v muzeju, je bila zadnja večja monografska razstava, posvečena Davidu, leta 1989 ob dvestoletnici francoske revolucije na ogled v Louvru in dvorcu Versailles v bližini Pariza. Nove raziskave pa so prinesle nova spoznanja o življenjskem popotovanju umetnika, v katerem sta se prepletali umetniška in politična dejavnost. David namreč ni bil le pomemben opazovalec prelomnega obdobja francoske zgodovine med letoma 1748 in 1825, ampak je bil tudi pomemben družbeni akter.

Napoleon Bonaparte izpod rok Jacques-Louisa Davida FOTO: Profimedia icon-expand