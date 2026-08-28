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Tuja scena

V Nashvillu so se v ožjem krogu poslovili od Dolly Parton

Nashville, 28. 08. 2026 20.10 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Dolly Parton

Tri dni po smrti pevke Dolly Parton so se v Nashvillu, kjer je zvezdnica živela, pred pokopališčem zbrali njeni najdražji, ki so se na zasebni pogrebni slovesnosti poslovili od ikone country glasbe.

Da je umrla Dolly Parton, je pred tremi dnevi v prvi videoizjavi sporočil njen nečak in vodja njene varnostne službe, Bryan Seaver. Pozneje so dodali, da se bodo od pevke poslovili na intimni pogrebni slovesnosti, nečaka in nekaj drugih družinskih članov ter zvezdničinih prijateljev pa so opazili pred pokopališčem v Nashvillu, kjer so jo pokopali v ožjem krogu in daleč od oči javnosti.

Dolly Parton je želela, da jo pokopljejo v ožjem družinskem krogu.
Dolly Parton je želela, da jo pokopljejo v ožjem družinskem krogu.
FOTO: Profimedia

Pokopališče naj bi, kot je za Page Six povedal vir, v času pogreba varovalo več policistov, družina in ostali žalujoči pa naj bi na grob položili vence in cvetje, je še dodal. Tudi tokrat je bil za varnost in organizacijo zadolžen nečak, ki je komuniciral tudi s policisti. Da je pogrebna slovesnost potekala v ožjem krogu, je bila Dollyjina želja, je v izjavi za javnost dejal njen tiskovni predstavnik.

Parton so pokopali ob njenem možu, Carlu Deanu, s katerim sta bila poročena 58 let, umrl pa je marca lani, star 82 let.

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Pevka, igralka in kulturna ikona je umrla po bitki z rakom, stara 80 let. Od nje so se na družbenih omrežjih in s pokloni na koncertih poslovili številni glasbeni kolegi, predsednik Donald Trump pa je naročil, da vse zastave v znak žalovanja spustijo na polovico drogov.

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