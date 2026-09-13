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V Nashvillu soglasno potrdili preimenovanje letališča v čast Dolly Parton

Nashville, 13. 09. 2026 13.51 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Dolly Parton

Odbor komisarjev letališča Nashville International Airport je v petek soglasno sklenil, da bodo letališče preimenovali in se z novim imenom poklonili pokojni legendi country glasbe Dolly Parton. "Dokončno ime še ni določeno, vendar tesno sodelujemo s pristojnimi stranmi, da bi premišljeno določili, kako bosta ime in zapuščina Dolly Parton vključena vanj," so sporočili.

Zvezdnica Dolly Parton za časa življenja ni verjela, da bi se zamisel, ki se je pojavila lani, lahko dejansko uresničila. "Mislim, da gre verjetno bolj za šalo kot za kar koli drugega. Moram pa priznati, da zveni precej zabavno, če rečeš: 'Vaše letalo bo vzletelo na Letališču Dolly Parton.'"

Dolly Parton
Dolly Parton
FOTO: Profimedia

Pobuda za preimenovanje je dobila nov zagon pretekli mesec, ko sta jo podprla župan Nashvilla Freddie O'Connell in guverner Tennesseeja Bill Lee. "Dollyjino izjemno življenje je za vedno vtkano v tkivo naše zvezne države," je Lee dejal v izjavi in ob tem izpostavil njen "prostovoljski duh". "Primerno je, da bi mednarodno letališče v Nashvillu nosilo ime najljubše hčere naše zvezne države in potnike pozdravljalo s trajno zapuščino Dollyjine glasbe, radodarnosti, vere in prijaznosti."

Potem ko so komisarji letališča glasovali za spremembo, je Lee odločitev označil za "pomemben korak pri počastitvi njene izjemne zapuščine", saj je "Dolly vedno pomagala svetu, da se je zaljubil v Tennessee". Sprememba imena bo predvidoma precej draga, saj bo treba zamenjati oznake na celotnem območju letališča. Posodobiti bo treba tudi letališke prodajne izdelke, avtobuse za prevoz potnikov, uniforme, vizitke, pravne in najemne pogodbe.

Metropolitanska uprava letališča Nashville je v izjavi sporočila: "Dokončno ime še ni določeno, vendar tesno sodelujemo s pristojnimi stranmi, da bi premišljeno določili, kako bosta ime in zapuščina Dolly Parton vključena vanj."

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