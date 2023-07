V nesreči s supom umrl osebni kuhar zakoncev Obama

"Tafari je bil ljubljeni del naše družine. Naša srca so zlomljena, ker ga ni več," sta v izjavi za revijo People sporočila nekdanji predsednik in nekdanja prva dama Michelle . Državna policija Massachusettsa, ki je potrdila Campbellovo smrt, je v sporočilu za javnost povedala, da so Campbella , ki je bil iz Dumfriesa v Virginiji, našli potapljači.

"Potapljači so izvedli reševanje, potem ko so policisti iz Massachusettsa s pomočjo sonarja našli truplo žrtve," so sporočili s policije in dodali, da je bilo truplo najdeno blizu obale. "Gospod Campbell je v času smrti obiskal otok Martha's Vineyard. V času, ko se je zgodila nesreča, predsednik in njegova žena nista bila prisotna na posestvu," so še potrdili v izjavi za javnost.

Reševalne enote so bile dan, preden so odkrili truplo, obveščene, da se je moški s supom znašel v težavah in potonil pod vodno gladino, se kratek čas boril, da bi ostal nad vodo, nato pa omagal in se ni več dvignil izpod gladine.