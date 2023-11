V nesreči so umrli 41-letni Marvelov kaskader in trije njegovi otroci

Kaskader po imenu Taraja Ramsess , ki je nastopil v franšizah Črni panter in Marvelevovih Maščevalcih , je na noč čarovnic doživel prometno nesrečo, v kateri so poleg njega umrli še trije njegovi otroci. Nesreča se je zgodila v Atlanti, je v objavi na družbenem omrežju sporočila njegova mati Akili Ramsess , ki je potrdila, da sta skupaj z njim umrli še 13-letna hči Sundari in osem tednov stara Fujibo .

Njegov 10-letni sin Kisasi je pozneje umrl, potem ko je bil na aparatu za vzdrževanje življenja, je dodala. Ramsess je povedala, da sta dve hčerki njenega sina preživeli nesrečo, njegov triletni otrok Shazia pa okreva po manjših poškodbah v bolnišnici. Kot poročajo lokalni mediji, je 41-letnik svoje otroke s tovornjakom vozil okrog, ko je trčil v v pokvarjen traktor s prikolico.

Ramsessova se je na Instagramu poklonila svojemu 'lepemu, ljubečemu in nadarjenemu sinu'. "Vsi, ki so ga poznali in srečali, vedo, kako posebna je bila Taraja," je zapisala v objavi. "Imel je sposobnost globoke ljubezni in je imel svoje otroke rad bolj kot vse. Rad je imel svoje borilne veščine, motorje in vse stvari, povezane s filmskim ustvarjanjem. Njegov smisel za humor je bil zelo zabaven, a malce zloben, lahko pa je bil tudi osladen," je še zapisala."Sundari, Sunny, kot so jo klicali, je prav tako odsevala to posebno svetlobo. Bila je zabavna in je rada plesala. O bog! Ne morem verjeti, da jih ni več!" je zaklučila svoj zapis žalujoča mati in babica.

Ob kaskaderstvu se je ukvarjal še z umetnostjo, delal pa je kot scenarist pri več kot 40 filmskih projektih. Režiserka Ava DuVernay je dejala, da je bil Ramsess "vodja" in "luč". Ramsess je delal v DuVernayjevi produkcijski družbi ARRAY. V objavi na Instagramu je zapisala: "Za vedno nas je zapustil na način, da se srca vseh, ki so ga poznali, zlomijo na milijon koščkov."