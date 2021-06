V Nevadi okronali prvo transpolno miss

Kataluna Enriquez je po tekmovanju z 21 drugimi dekleti za naziv miss Nevada USA domov odnesla laskavi naslov in si s tem priborila mesto na tekmovanju za krono miss ZDA. Prvič v zgodovini tekmovanja v Nevadi se je zgodilo, da je bila okronana transspolna oseba in to ravno v mesecu, ko svet praznuje parado ponosa.

"Najlepša hvala vsem, ki so me podpirali od prvega dne," je zapisala pod fotografijo, ki je nastala po veliki zmagi. "Moja skupnost bo vedno v mojem srcu. Moja zmaga je vaša zmaga." 27-letnica se je v daljšem opisu zahvalila tudi svoji mentorici in celotni organizaciji na koncu pa pripisala: "Danes smo ustvarili zgodovino."

Svojo zgodbo je delila tudi v lasvegaškem Review-Journalu, kjer je dejala, da se spomni, kako je družba v otroštvu ni sprejemala: "Danes sem ponosna temnopolta transspolna oseba. Spoznala sem, da zaradi razlik nisem manj, ampak bolj vredna. Te me delajo unikatno in to mi bo pomagalo doseči vse cilje v življenju."