V New Yorku maja razstava nakita zvezdnikov hip hopa

Na razstavi z naslovom Ice Cold: An Exhibition of Hip-Hop Jewelry bo med drugim na ogled nakit glasbenikov, kot so Nicki Minaj, Erykah Badu in ASAP Rocky. Kot piše na spletni strani muzeja, bodo predstavljeni osupljivi kosi nakita, ki spremljajo zgodovino hip hopa od 80. let minulega stoletja do danes.