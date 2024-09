V newyorški Metropolitanski operi začeli novo sezono

Delo so premierno uprizorili lani v Kennedyjevem centru v Washingtonu kot nekakšen preizkus te novitete, a kritike so bile mešane, nekatere med njimi tudi negativne. Od takrat sta Tesori in Brant opero revidirala, zadnja različica je na primer 45 minut krajša.

Skladateljica je povedala, da je za nekoga, ki je velik del svoje kariere preživel v glasbenem gledališču, komponirati za glas, ki na odru nastopa brez ojačitve, hkrati izziv in veselje. "Resnično obožujem odgovornost orkestracije, da izkleše prostor za glas," je povedala.

Eden od načinov, kako bi lahko predstavila konflikte v glavni junakinji, bi lahko bila razdelitev vokalne višine, saj je to lahko izraz disociacije oziroma zametek travme. "Resnično sem se igrala z žensko, ki je skoraj kot celica in se začne deliti, kar se izraža v načinu, kako se njen ton prelomi in na koncu postane druga pevka," je pojasnila skladateljica.

Metova produkcija Grounded je najnovejša v nizu sodobnejših del, s katerimi si ustanova prizadeva, bi pritegnila mlajše in bolj raznoliko občinstvo. Uspešne so bile opere še živečih skladateljev, kot sta Ure Kevina Putsa po romanu Michaela Cunninghama in Fire Shut Up In My Bones Terencea Blancharda na libreto Kasi Lemmons.

Del teh prizadevanj se izraža tudi skozi vsebino, nenazadnje je opera Grounded zgodba o odnosu med ljudmi in tehnologijo, je povedala scenografinja Mimi Lien. Oder Meta je prežet z velikimi zasloni, sestavljeni iz LED plošč za prenašanje podob, vključno z občutkom letenja. Scenografinja je povedala, da je zaslone uporabila tudi zato, da bi prikazala kontrast med nebom in dronom.

Grounded je hkrati prva produkcija izpod peresa skladateljice, s katero bodo odprli novo sezono operne hiše, ustanovljene leta 1883.