V newyorški reki utonila igralka serije Zakon in red

Umrla je igralka Mary Mara, ki je zaigrala v serijah kot so Zakon in red, Ray Donovan in Newyorška policija. Stara je bila 61 let, njeno smrt pa je za Page Six potrdil njen manager. Povedal je, da je za sabo pustila bivšega moža in pastorko. Mary naj bi stanovala v sestrini poletni hiši, ki se nahaja blizu reke St. Lawrence, in se odločila, da gre plavati.