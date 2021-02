V novem dokumentarcu o Britney očrnili Timberlaka, oboževalci želijo opravičilo

Britney Spears že vrsto let živi v okovih svojega očeta, ki je že več kot desetletje in pol njen uradni skrbnik. To pomeni, da se pevka ne more sama odločati, kam bo odtekal njen denar, ne more se odločati, kdaj bo videla svoje otroke, kdaj bo vozila svoj avto … V najnovejšem dokumentarnem filmu časopisa New York Times so v uro in pol dolgem filmu predstavili vso njeno zgodovino in pritiske, ki jih je pevka morala prenašati že od samega začetka kariere.

Ameriški časopis The New York Times je leto 2021 začel z dokumentarnim filmom, ki je pritegnil veliko pozornosti. Pripravili so namreč film o skrbništvu nad pevkoBritney Spears in o njeni zgodovini v popularni kulturi in predvsem o tem, kako so se mediji v zadnjih 20 letih do nje vedli in o njej pisali.

icon-expand Britney Spears in Justin Timberlake FOTO: Profimedia

V dokumentarcu Framing Britney najprej predstavijo Britneyjino otroštvo, njeno bitko, da bi ji uspelo kot pevki, sodelovanje pri priljubljenem Mickey Mouse klubu in kasneje preboj na sceno. Med predstavitvijo njene preteklosti ustvarjalci niso pozabili na njenega (domnevno) prvega fanta Justina Timberlaka. In čeprav sta takrat golobčka veljala za enega najbolj priljubljenih parov ameriške zabavne kulture, je najnovejši dokumentarni film opozoril na podrobnosti, ki na Justina mečejo zelo slabo luč. Ko sta se Britney in Justin razšla, je bila glavni krivec za njun razhod prav pevka. Kot je Justin takrat povedal medijem, naj bi ga plavolaska prevarala. A tu se ni končalo. Zaradi njunega razhoda je vzcvetela Justinova solo kariera, ko je izdal pesem Cry me a river. Videospot za pesem je očiten napad in obtožba Britney za nečedna dejanja, za katera jo je obtoževal, poleg tega pa je o tem brezsramno govoril z novinarji. Mediji so bili pred 20 leti očitno zelo drugačni kot danes, v času gibanja #MeToo, ki se je začelo s Harveyjem Weinsteinom zaradi spolnega nadlegovanja in posilstev številnih žensk.

Na eni od naslovnic priljubljenih ameriških revij, ki jo je krasil Justin, je tako na primer pisalo 'Lahko Justinu Timberlaku sploh kdaj oprostimo za vso jokavo glasbo? Ampak hej, je pa vsaj zlezel v hlačke Britney Spears!'Nekaj mesecev kasneje, leta 2002, je imela Britney prvi večji intervju z legendarno novinarko Diano Sawyer, kjer je obljubila, da bo povedala vso resnico in odgovorila na vsa vprašanja. A to se ni zgodilo. Oboževalci tudi novinarko obtožujejo pristranskega poročanja oziroma izpraševanja, saj Britney ni dala priložnosti, da bi povedala svojo resnico, ampak jo je preprosto vprašala, kaj je naredila narobe. Kaj je tisto, česar jo Justin obtožuje: "Zlomila si mu srce. Naredila si nekaj, da si mu povzročila toliko trpljenja in muk. Kaj si naredila?"Diana je s svojim pristopom 22-letnico s tem spravila v jok in v ponovno zaprtje same vase.

icon-expand Oboževalci so zaskrbljeni za duševno zdravje 39-letnice. FOTO: Profimedia

A oboževalci, ki so se v zadnjem letu in pol odločili, da je čas, da pomagajo svoji najljubši pevki, so se tokrat 'vžgali' na Twitterju zoper Timberlaka in Sawyerjeve. "Justin Timberlake mora takoj pripraviti svoje opravičilo Britney! Med gledanjem Framing Britney Spears ni težko biti jezen zaradi mizoginije, Justina Timberlaka in dejstva, da se vsako žensko v središču pozornosti lahko tako zlahka pahne čez rob." Drugi pa je zapisal: "Sem na 25. minuti dokumentarnega filma o Britney in sem pripravljen čisto počasi Justinu izpuliti vsak zob posebej." Dokumentarni film spremlja tudi pevkine najbolj zagrizene oboževalce, ki so leta 2020 nase opozorili z gibanjem #FreeBritney, ki je zavzelo vsa družbena omrežja. Oboževalci si namreč prizadevajo, da bi Britney zaživela brez skrbništva svojega očeta, ki ima nad njo popolno kontrolo. Kot smo že pisali, je on tisti, ki odloča, kdaj gre na dopust, kako zapravlja svoj denar, kdaj vidi svoje otroke in kdaj zapusti svojo hišo, kdaj lahko sama vozi svoj avtomobil in še in še. Dokumentarni film pa je želel dokazati, da se je Britneyjino trenutno stanje, ki je velikokrat center skrbi njenih najbližjih in njenih oboževalcev, stvar, ki se je razvijala dolgo let. Seveda, največjo krivdo ima očitno njen oče, a tudi Justin Timberlake v tem dokumentarnem filmu ne izpade najbolj nedolžno. Tu pa so še mediji in predvsem paparaci, ki Britney niso dovolili, da bi lahko mirno živela svoje življenje. Pred časom so ti namreč lahko dobro spontano fotografijo nekdanje pop princese prodali tudi za milijon evrov. Kakšen bo razplet zgodbe, ali se bo Britney rešila okov svojega očeta in ali bomo kdaj izvedeli njeno plat zgodbe, za zdaj še ni jasno. A njeni oboževalci si z gibanjem#FreeBritneyprizadevajo, da bi ji pomagali in jo osvobodili.