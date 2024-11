V novem filmu režiserja Nolana naj bi zaigrali tudi Anne Hathaway in Zendaya

Ameriški igralki Anne Hathaway in Zendaya sta zadnji, ki naj bi se pridružili novemu filmu britansko-ameriškega režiserja Christopherja Nolana. Igralkama družbo v težko pričakovanem naslednjem Nolanovem filmu, ki je zaenkrat še ovit v skrivnost, že delata Matt Damon in Tom Holland.

OGLAS

Če bosta igralki res zaigrali v filmu, bo to Zendayino prvo sodelovanje z Nolanom in tretje za Anne Hathaway, ki je že bila pred kamero v njegovih filmih Vzpon Viteza teme iz leta 2012 in Medzvezdje iz leta 2014.

Anne Hathaway in Zendaya FOTO: AP icon-expand

Novico o sodelovanju Hathaway in Zendaye z režiserjem, ki se med drugim podpisuje tudi pod večkratnega dobitnika oskarjev Oppenheimer, so viri potrdili ameriškemu spletnemu portalu Deadline. Podrobnosti o projektu niso znane, so pa viri reviji Hollywood Reporterju povedali, da se film naj ne bi dogajal v današnjem času. V javnosti se je pojavila tudi informacija, da naj bi film v kinematografe prišel 17. julija 2026. Datum se ujema s številnimi Nolanovimi filmi, ki so imeli podobne datume izida v preteklosti.