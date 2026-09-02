V novem filmu Sandre Bullock tudi njena otroka

Sandra Bullock je na premieri filma Čarovnice za vsak dan 2 v Los Angelesu razkrila, da se bosta v filmu nepričakovano pojavila tudi njena otroka, 16-letni sin Louis in 12-letna hčerka Laila . "Sta v filmu, vendar ne na način, da bi ju zlahka opazili," je povedala 62-letna igralka in razkrila, da niti njena otroka še ne vesta, v katerem delu filma se pojavita. "Komaj čakam, da jima pokažem, kje sta. Sama namreč še ne vesta."

Ko so jo vprašali, ali je ponosna mama, je zvezdnica odgovorila, da je na svoja otroka neizmerno ponosna. Ob tem je spregovorila tudi o tem, kako močno sta skozi leta vplivala nanjo. "Neverjetno je, da se, ko imaš otroke, na neki točki zgodi nekaj, zaradi česar nehaš biti ti tisti, ki vpliva nanje, in začnejo oni vplivati nate," je povedala. Sina Louisa je opisala kot svoj neomajni moralni kompas in razkrila, da se ob različnih odločitvah pogosto vpraša: "Kaj bi naredil Louis?" Povsem drugačne lastnosti pa prepoznava pri svoji hčerki. "Ko gre za to, da stvari opazi in razmišlja vnaprej, je to Laila. Tako zelo sta si različna, pa vendar mi vsak od njiju daje eno polovico celote. Neverjetno je," je povedala.