Tuja scena

V novo leto s krznenim plaščem in kopalkami

Los Angeles, 03. 01. 2026 15.33

Avtor:
E.M.
Elizabeth Hurley

60-letna igralka Elizabeth Hurley je najdaljšo noč v letu praznovala na tematski zabavi, posvečeni tajnemu agentu Jamesu Bondu. Zvezdnica, ki vedno znova dokazuje, da so leta zgolj številka, je za priložnost nadela krzneni plašč in bele kopalke, videz pa dopolnila z repliko strelnega orožja. Silvestrski poljub si je izmenjala z izbrancem Billyjem Rayjem Cyrusom.

Elizabeth Hurley je na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram razkrila, da je za silvestrovo priredila tematsko zabavo, posvečeno filmskemu tajnemu agentu 007. Sama je za dogodek nadela opravo, primerno za Bondovo dekle, in navdušila. 60-letnica je blestela v krznenem plašču in belih dvodelnih kopalkah, videz pa dopolnila z repliko strelnega orožja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Med galerijo fotografij z zabave, ki jo je delila na spletu, je razvidno, da je bil na zabavi tudi njen sin Damian Charles Hurley ter srčni izbranec Billy Ray Cyrus. Najdaljše noči v letu se je 'udeležila' tudi kartonska različica Daniela Craiga v naravni velikosti. Spomnimo, angleški igralec je zadnji, ki je stopil v čevlje agenta, njegovega naslednika pa še čakamo.

"Srečno novo leto. Leto 2026 začenjam udarno," je na Instagram zapisala igralka in med komentarji požela navdušenje.

Elizabeth Hurley novo leto kopalke james bond zabava

Pester urnik dogodkov: kaj nas letos čaka v svetu popularne kulture?

