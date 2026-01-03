V novo leto s krznenim plaščem in kopalkami

Elizabeth Hurley je na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram razkrila, da je za silvestrovo priredila tematsko zabavo, posvečeno filmskemu tajnemu agentu 007. Sama je za dogodek nadela opravo, primerno za Bondovo dekle, in navdušila. 60-letnica je blestela v krznenem plašču in belih dvodelnih kopalkah, videz pa dopolnila z repliko strelnega orožja.

Med galerijo fotografij z zabave, ki jo je delila na spletu, je razvidno, da je bil na zabavi tudi njen sin Damian Charles Hurley ter srčni izbranec Billy Ray Cyrus. Najdaljše noči v letu se je 'udeležila' tudi kartonska različica Daniela Craiga v naravni velikosti. Spomnimo, angleški igralec je zadnji, ki je stopil v čevlje agenta, njegovega naslednika pa še čakamo.

"Srečno novo leto. Leto 2026 začenjam udarno," je na Instagram zapisala igralka in med komentarji požela navdušenje.