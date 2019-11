Sin zakoncev Beckham v obdobju štirih mesecev že četrtič zaljubljen?

Brooklyn Beckham , najstarejši sin Victorie in Davida Beckhama , ne počiva ko pride do deklet. V obdobju le nekaj mesecev je bil tako v razmerju s kar tremi lepoticami, zdaj pa tuji mediji ugibajo, ali je v njegov objem pritekla že četrta. 20-letnik je namreč nedavno zapuščal hotel s 24-letno igralko Nicolo Peltz , ki pa mu tudi sicer vztrajno komentira fotografije na Instagramu.

Tuji mediji poročajo, da je Brooklyn spoznal že njeno družino in se z njimi odlično razume. Vir blizu nadobudnega fotografa je za The Sun povedal: "Brooklyn je že spoznal njeno družino in se odlično razume tudi z njenim bratom, saj sta se nedavno skupaj udeležila že ene od zabav."

Brooklyn naj bi upal, da bodo njegovi starši z Nikolo bolj zadovoljni, saj jima njegove nekdanje izbranke niso bile najbolj po godu.