V osmih urah zbrali več kot 200.000 podpisov za ukinitev profila Jelene Karleuše

Podpise zbirajo na spletni strani, v izjavi, zakaj so se odločili za ta korak, pa so zapisali: "Zahtevamo, da zaradi sovražnega govora, rasizma, ksenofobije, obrekovanja posameznikov in nasploh škodljivega vedenja, podjetje Meta ukine Instagram račun Jelene Karleuše. Gre za ponavljajoče se kršitve Instagramovih smernic skupnosti, zlasti glede sovražnega govora, nadlegovanja in dezinformacij. Srbska Instagram skupnost je vložila na tisoče prijav proti računu Jelene Karleuše zaradi desetin njenih zgodb na Instagramu, vendar je njen račun še vedno aktiven in še naprej širi sovraštvo ter ustvarja številne negativne posledice." Dodali so še, da je njihov cilj zbrati vsaj 250.000 podpisov.

"Karleušin račun na Instagramu se uporablja kot platforma za ciljanje posameznikov, širjenje sovražne retorike in spodbujanje propagande v korist srbskega avtokrata Aleksandra Vučića. Njene objave vključujejo ksenofobne in rasistične opazke ter usklajeno nadlegovanje posameznikov in skupin. Ta dejanja ne le kršijo politike Instagrama, ampak tudi prispevajo k sovražnemu spletnemu okolju, ki spodbuja nadaljnje delitve in nestrpnost. V skladu s smernicami Instagrama sta sovražni govor in nadlegovanje strogo prepovedana. Kljub številnim prijavam uporabnikov njen račun ostaja aktiven in še naprej služi kot megafon za ekstremizem in politično manipulacijo. Preden stopimo v stik z Meto, bomo poskušali zbrati 250.000 podpisov in pri tem potrebujemo vašo pomoč," so še zapisali pobudniki peticije.