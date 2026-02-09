Je bil deček sredi nastopa resnično petletni Liam, ki ga je pridržal ICE?

Nastop Bad Bunnyja med polčasom Super Bowla je bil poln ganljivih in izjemno pomenljivih trenutkov. Gledalce je močno ganil trenutek, ko je pevec svoj nedavno prejeti grammy podaril majhnemu dečku, medtem ko je ta na televiziji spremljal zvezdnikov zahvalni govor med podelitvijo nagrad. Tam je namreč Portoričan glasno izrazil svoja stališča in se spravil nad Trumpovo administracijo.
"Preden se zahvalim Bogu, bom rekel: ICE, odidite! Nismo divjaki, nismo živali in nismo vesoljci. Smo ljudje. Smo Američani," je pevec dejal pred dnevi v svojem zahvalnem govoru, ki ga je povedal večinoma v španščini in dodal: "Sovraštvo postaja močnejše s še več sovraštva. Edino, kar je močnejše od sovraštva, je ljubezen, zato prosim, bodimo drugačni. Če se bomo borili, se moramo boriti z ljubeznijo."
Mnogi so namreč mnenja, da deček, ki mu je med nastopom izročil prestižni kipec, upodablja Liama Ramosa, petletnega otroka, ki so ga agenti ICE odpeljali z dvorišča njegovega doma v Minneapolisu in ga skupaj z njegovim očetom namestili v center za priseljence v mestu Dilley v Teksasu. Primer je namreč odmeval po vsem svetu in sprožil nacionalno ogorčenje ter proteste pred centrom za priseljence, kjer so ju zadrževali. Njuno izpustitev je odredil sodnik, ki je zapisal, da krutost agentov ICE ne pozna meja.
Številni so tako med nastopom mislili, da se mu je na odru pridružil kar deček sam. "Je Benito podal svojo nagrado grammy Liamu Ramosu? Sploh se nisem zavedal, da je to on, mislil sem, da je kot majhna različica njega samega. Moje srce," je na družbenem omrežju X zapisal eden od uporabnikov. Po spletnih platformah so se namreč nemudoma začele vrstiti objave s podobnimi ugibanji, a se je dejstvo kasneje izkazalo za neresnično. 31-letnemu glasbeniku se je na odru pridružil petletni igralec Lincoln Fox, ki pa si sodelovanje šteje v čast."Ta dan si bom zapomnil za vedno! Bilo mi je v največjo čast," je ob videoposnetku spektakla na Instagramu zapisal deček.
Bad Bunny sicer med včerajšnjim nastopom ni neposredno kritiziral Donalda Trumpa in njegove administracije, temveč se je odločil za promocijo sporočila o ameriški enotnosti.
Ob koncu njegovega nastopa je na ogromnem zaslonu na stadionu Levi's pisalo: "Edina stvar, ki je močnejša od sovraštva, je ljubezen."
Bad Bunny, rojen kot Benito Antonio Martínez Ocasio, je portoriški pevec, reper in igralec. Postal je ena največjih svetovnih glasbenih zvezd, znan po svojem edinstvenem slogu, ki združuje latinskoameriške ritme, kot so reggaeton in trap, z elementi popa in R&B-ja. Njegova glasba pogosto nagovarja družbene in politične teme, vključno s pravicami žensk, okoljskimi vprašanji in kritiko vlade.
Služba za priseljevanje in carino Združenih držav Amerike (U.S. Immigration and Customs Enforcement - ICE) je zvezna agencija Ministrstva za domovinsko varnost ZDA. Njena glavna naloga je uveljavljanje imigracijskih in carinskih zakonov. To vključuje preiskovanje in aretacije posameznikov, ki kršijo imigracijske zakone, upravljanje zaporov za priseljence in izvajanje deportacij.
Super Bowl je vsakoletno prvenstvo Nacionalne nogometne lige (NFL), ki poteka konec januarja ali v začetku februarja. Velja za enega najbolj gledanih športnih dogodkov v ZDA in po svetu, znan pa je tudi po spektakularnih polčasnih nastopih, ki jih običajno izvajajo svetovno znani glasbeniki.
Nagrada Grammy je prestižna glasbena nagrada, ki jo podeljuje Akademija za snemalno umetnost in znanost ZDA (Recording Academy) za izjemne dosežke na področju glasbene industrije. Velja za eno od štirih glavnih ameriških glasbenih nagrad (poleg American Music Awards, Billboard Music Awards in MTV Video Music Awards) in je priznanje za umetniško in tehnično spretnost ter celoten prispevek k glasbi.
