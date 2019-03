Umazana realnost v ozadju svetovnega fenomena: pornografija in spolne zlorabe

Ko se nekaj preveč blešči, da bi bilo lahko resnično, običajno tudi je tako. Povsem nepričakovano in toliko bolj udarno je svet osvojila južnokorejska pop glasba. Čeprav ne pojejo v angleščini, je BTS, K-pop skupina s sodobnim popom, osupljivimi plesnimi gibi in androginim videzom, globalna senzacija z vojsko privržencev , prekosila največje svetovne zveznike in se zavihtela na vrh ameriške lestvice Billboard. K-pop je preplavil svet. Da se to ne zgodi kar tako, brez jasnega načrta in natančno preučene strategije, je jasno. A ta strategija, to urjenje fantov in deklet, ki naj bi v imenu slave in seveda dobička osvojili svet, ima strašansko veliko ceno.

Že večkrat v preteklih mesecih so bili K-pop idoli tarče obtožb spolnih zlorab in posilstev – a so založbe poskrbele, da so obtožbe skrivnostno izginile. Zdaj pa je izbruhnil takšen škandal, ki ga ne morejo več prikrivati.

Čeprav K-pop predstavlja optimistični blišč, se za njim vse bolj razkriva grozljivo ozadje. Zadnje dni so aretirali več velikih zvezdniških imen zaradi nezakonitega snemanja spolnih odnosov in deljenja posnetkov v spletnih skupinah, razpečevanja pornografije, spodbujanja prostitucije in napeljevanja k posilstvu.

Aretirali pa so tudi še eno veliko ime: 30-letnega pevca in televizijsko osebnost Junga Joon-younga (član skupine Highlight, ki jo je zdaj moral zapustiti ) , ki je priznal, da je naskrivaj snemal spolne odnose z dekleti in posnetke delil v spletni skupini, katere član je bil tudi Seungri. V skupini so si moški delili nelegalne posnetke in se šalili o omamljanju in posiljevanju žensk.

Policija je posredovala, ko je nek moški prijavil, da so ga v nočnem klubu pretepli, ker je želel preprečiti spolno zlorabo neke ženske, mediji pa so se razpisali, da v klubu potekajo prostitucija, nasilje in spolne zlorabe. Direktor tega kluba pa je eden največjih zvezdnikov K-popa, 28-letni pevec Lee Seung-hyun , poznan pod umetniškim imenom Seungri , sicer ene najbolj uspešnih korejskih skupin BigBang - ene izmed skupin, ki je K-pop izstrelila na svetovno glasbeno sceno. Nastopal je v mnogih zabavnih oddajah, kazal svoj smisel za humor, delovno etiko, zaradi razkošnega življenjskega stila so ga označili tudi za korejskega Gatsbyja. Nato pa je odjeknil škandal, ki je raztrgal to iluzijo.

V nelegalni klepetalnici je sodelovalo še več idolov K-popa, mnogi pravijo, da se jim ni zdelo, da bi počeli kaj narobe. In to potrjuje domneve, da ne gre le za to, so se slabi fantje odločili postati zvezdniki in moč izkoriščati v podle namene. Mnogi so prepričani, da je njihovo vedenje posledica krute južnokorejske glasbene scene, ki naj bi v želji po svetovni slavi in bogastvu pozabila na moralne vrednote.

Jih v pošasti vzgaja glasbena industrija?

Za podobo popolnih glasbenih ikon in naučeno nasmejanih zvezdnikov se pogosto skrivajo nesrečni mladostniki, slava pa se v večini primerov spremeni v nočno moro. Menedžerji zahtevajo osupljivo stroge vadbene režime in nadzirajo vsak del življenja mladih zvezdnikov. Osredotočeni so na to, da najdejo zmagovalno pesem in koreografijo in to za ceno "moralne vzgoje", ocenjuje poznavalec glasbene scene Ha Jae-keun, in dodaja, da so mnoge založbe težave prekrivale, dokler ni bilo prepozno. "Če agencije ne skrbijo za svoje zvezdnike, kar vključuje izobraževanje in uravnavanje stresa, vzgajajo tiktakajoče bombe," je dodal drugi poznavalec Kim Sung-soo. Založniške hiše, ki prepoznajo talentirane glasbenike, te že v rosnih letih vzamejo pod svojo taktirko in jih v strogem režimu učijo petja, plesa ter javnega nastopanja, ob vsem tem pa nimajo pravice do prostega časa in svobodnega gibanja – vse je namreč namenjeno uram trdega treninga in počitka.

Ne gre samo za psihične pritiske, lani je je skupina The East Light razkrila, da jih je njihov producent tudi fizično zlorabljal: davil naj bi jih s kitarskimi strunami in pretepal z bejzbolskim kijem, kar so dokazovali tudi s fotografijami ran na glavi.

Sovražnost do žensk zakoreninjena v družbi

Južna Koreja sicer slovi po pozitivnem navdušenju nad pop glasbo, a je v kulturi globoko prisotna neenakost med spoloma. Škandal tako sovpada s še enim šokantnim razkritjem –množično uporabo skritih kamer, s katerimi brez vednosti ženske snemajo na straniščih, garderobah, hotelih in drugih javnih prostorih, videje pa nato delijo in prodajajo na spletu. Leta 2017 je policija zabeležila 6400 prijav skritega snemanja, v 98 odstotkih pa so bili krivci moški, v 80 odstotkih so bile žrtve ženske. Lani je proti tem zločinom več mesecev protestiralo več deset tisoč žensk, ki so sporočale: "Moje življenje ni tvoja pornografija."