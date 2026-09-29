Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

V palači Te razstava o naravi, na ogled tudi risbi Leonarda da Vincija

Milano, 29. 09. 2026 18.51 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
E.K. STA
Leonardo da Vinci

V palači Te v Mantovi je na ogled razstava Ustvarjanje narave: Leonardo, Arcimboldo, Caravaggio, ki raziskuje, kako so v 16. stoletju, ko so se umetnost, znanost, zbirateljstvo in tehnologija vedno bolj prepletali, poskušali razumeti naravo. Prikazuje, kako so umetniki in misleci naravo želeli preučevati, posnemati, klasificirati in obvladovati.

Po pisanju spletne revije Art Daily je razstava v palači, ki jo je zasnoval arhitekt in slikar Giulio Romano, tematsko razdeljena na sedem sklopov, ki raziskujejo različne pristope k naravi. V sklopu, posvečenem uničenju, je denimo mogoče videti risbi Leonarda da Vincija Nevihta in Plaz, ki naravo prikazujeta kot neukrotljivo silo. Tudi slika Jacopa Bassana Poplava v Colmedi in Monumentalna tapiserija, izdelana po načrtu Rafaelove delavnice, v opazovalcu poglabljata občutek nestabilnosti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Spet drugič je narava postala predmet natančnega opazovanja. Bronasti kipi Andree Riccia, keramika, povezana z Bernardom Palissijem, in eksperimentalni srebrni odlitki, pripisani Wenzelu Jamnitzerju, prikazujejo kuščarje, rake in rastline s skoraj znanstveno natančnostjo. S tem, ko zabrisujejo mejo med naravnim primerkom in umetniškim delom, odražajo čas, v katerem so umetniki in naravoslovci pogosto na enak način opazovali naravo.

Želja po klasificiranju živega sveta pride močno do izraza v sklopu, posvečenem znanju in zbiranju. Risbe rastlin in živali dopolnjujejo slika Vincenza Campija Ribič, tihožitje Mojstra iz Hartforda, Portret botanika Bartolomea Passerottija in delo Historia naturale Ferranteja Imperata. Skupaj pričajo o intelektualnem svetu osebnosti, kot je denimo naravoslovec Ulisse Aldrovandi, ki je s svojimi obsežnimi zbirkami skušal naravo urediti skozi slike, vzorce in knjige.

V Dvorani kapitanov je mogoče videti Caravaggiov Avtoportret kot Bakhus in Arcimboldovi sliki Vrtnar in Kuhar, kjer se sadje, zelenjava, kuhinjski pripomočki in človeška identiteta povežejo v celoto. Okoli njih je v obnovljeni Kameri čudes zbirka redkih in eksotičnih predmetov, kot so nojeva jajca, kokosovi orehi ali lupine nautilusa, ki pričajo o renesančnem navdušenju nad predmeti, ki so bili, kot da bi preizkušali meje tega, kar lahko ustvari narava.

Razstava se dotakne tudi tedanjega zanimanja za gibanje in umetno ustvarjeno življenje. Tako so v zadnjem delu zbrani avtomati, izdelani za evropske dvore, vključno z urami in mehaničnimi figurami, ki posnemajo videz ter gibanje ljudi in živali. Z današnje perspektive ponujajo vpogled v ambicije, ki so se šele veliko kasneje uresničile v robotiki.

V zgodovinski pripovedi pa je vključena tudi sodobna umetnost. Tako so v uvodnem delu predstavljena dela Christiane Löhr, ki vzpostavljajo povezavo med renesančnimi poskusi upodabljanja ustvarjalne moči narave in sodobnimi umetniškimi pristopi k organskim strukturam in materialom. Razstava bo na ogled do januarja.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Razstava Leonardo da Vinci palača Te Milano narava

Dylan Sprouse in Barbara Palvin postala starša

24ur.com Dovršeni modeli praljudi, kot da bi zdajle 'prilezli' iz jame
Caszazemljo Ko potrebujemo prostor zase, je rešitev stik z naravo, umetnostjo in znanjem.
24ur.com Ko potrebujemo prostor zase, je rešitev stik z naravo, umetnostjo in znanjem.
Moskisvet.com Umetne ali naravne? Prsi priljubljene vplivnice sprožile ugibanja
Vizita.si Kakšna je, če obstaja, povezava med duševnimi motnjami in umetnostjo?
24ur.com Skulpture, ki obiskovalce popeljejo v svet mitov in legend
Priporoča
  • 4
  • 1
  • 6
  • 2
  • 5
  • 3
  • 8
  • 7
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Damjan Murko z družinsko fotografijo navdušil splet
Nina Pušlar postala mama: začela se je njena najlepša življenjska vloga
Nina Pušlar postala mama: začela se je njena najlepša življenjska vloga
Dončić razkril ganljivo darilo hčerke Gabriele
Dončić razkril ganljivo darilo hčerke Gabriele
Ko misel na šolo povzroča strah in tesnobo
Ko misel na šolo povzroča strah in tesnobo
zadovoljna
Portal
Nihče ni verjel, da bo trajalo, danes pa praznujeta že drugo obletnico
Dnevni horoskop: Ovni bodo zagnani, ribe iščejo pozornost
Dnevni horoskop: Ovni bodo zagnani, ribe iščejo pozornost
Pojavila se je v prosojni obleki in takoj postala glavna tema
Pojavila se je v prosojni obleki in takoj postala glavna tema
Torbica, ki jo letošnjo jesen želi imeti vsaka ženska
Torbica, ki jo letošnjo jesen želi imeti vsaka ženska
vizita
Portal
Če želite močnejše noge, ne delajte samo počepov: ta vaja krepi mišice, ki jih pogosto zanemarimo
Ali čokolada povzroča migreno ali je le opozorilni znak?
Ali čokolada povzroča migreno ali je le opozorilni znak?
Bolje pojesti pest oreščkov kot tole priljubljeno 'zdravo' živilo, ki lahko hitro dvigne krvni sladkor
Bolje pojesti pest oreščkov kot tole priljubljeno 'zdravo' živilo, ki lahko hitro dvigne krvni sladkor
Tudi najbolj počasen tek lahko znatno izboljša vaše počutje
Tudi najbolj počasen tek lahko znatno izboljša vaše počutje
cekin
Portal
Hišo prodali v petih dneh in iztržili 307.000 evrov več: zaslužna ni bila prenova, temveč ena poteza
Razkril, koliko pokojnine dobi po 40 letih dela v Nemčiji. Mnogi niso pričakovali tega zneska
Razkril, koliko pokojnine dobi po 40 letih dela v Nemčiji. Mnogi niso pričakovali tega zneska
Zaradi teh navad lahko izgubite tudi 150 evrov na mesec
Zaradi teh navad lahko izgubite tudi 150 evrov na mesec
Obvezna božičnica 2026 bo višja: za koliko in kdaj bo na računih
Obvezna božičnica 2026 bo višja: za koliko in kdaj bo na računih
moskisvet
Portal
Pri 18 letih je zagrešila brutalen umor, zdaj jo po 31 letih čaka usmrtitev
Zakaj odrasli moški izgubljajo prijatelje? Razlog je precej bolj preprost, kot se zdi
Zakaj odrasli moški izgubljajo prijatelje? Razlog je precej bolj preprost, kot se zdi
Nenavaden posnetek iz postelje sprožil plaz odzivov - kaj se dogaja z Madonno?
Nenavaden posnetek iz postelje sprožil plaz odzivov - kaj se dogaja z Madonno?
Je fluorid v pitni vodi res povezan z jedrskim orožjem?
Je fluorid v pitni vodi res povezan z jedrskim orožjem?
dominvrt
Portal
'Ni dneva, da ga ne bi pogrešal': Lewis Hamilton ganil s spomini na Roscoeja
Še je toplo, a te rastline že potrebujejo selitev v notranjost
Še je toplo, a te rastline že potrebujejo selitev v notranjost
Trik, ki navdušuje: dve sestavini za bleščečo straniščno školjko
Trik, ki navdušuje: dve sestavini za bleščečo straniščno školjko
Hiše iz 80. let so spet priljubljene za nakup, a skrivajo nekaj dragih pasti
Hiše iz 80. let so spet priljubljene za nakup, a skrivajo nekaj dragih pasti
okusno
Portal
Ne mleko ali maslo: ta nepričakovana sestavina je trik za popoln pire
Brez mesa, a polnega okusa: Sanja Sirk ima odličen recept za hitro kosilo
Brez mesa, a polnega okusa: Sanja Sirk ima odličen recept za hitro kosilo
Zahtevna torta iz MasterChefa: sodniki so bili nad rezultatom navdušeni
Zahtevna torta iz MasterChefa: sodniki so bili nad rezultatom navdušeni
Jesenska shramba: 5 hitrih kombinacij, ko ne veste, kaj skuhati
Jesenska shramba: 5 hitrih kombinacij, ko ne veste, kaj skuhati
voyo
Portal
Zgodba Taylor Swift
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Grehi očeta: Morilec na reki Green River
Grehi očeta: Morilec na reki Green River
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961