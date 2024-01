V Parizu bodo po Davidu Bowieju poimenovali ulico

Pariz je imel v Bowiejevem življenju manj pomembno vlogo od Londona, Berlina ali Los Angelesa, vendar je francoska avantgardna gledališka kultura vplivala na njegov vizualni slog. Ustvaril je tudi priredbi pesmi Amsterdam in My Death , ki v francoskem jeziku pripadata Jacquesu Brelu . V Franciji ima še vedno številne oboževalce.

Odkritju plošče z imenom ulice bo sledil večerni poklon Bowieju, na katerem bosta nastopila Bowiejev prijatelj in biograf Jerome Soligny ter Clifford Slapper, ki je produciral album z njegovo glasbo Bowie Songs One. V županovem uradu bo do konca tedna na ogled razstava o Bowieju.

Pri poimenovanju ulice ne bodo odstranili nobenega imena, saj je ulica nastala ob nedavni prenovi soseske, v kateri se nahaja tudi modernistična narodna knjižnica Bibliotheque Francois Mitterrand. Ulica je dolga približno 50 metrov.

David Bowie bi 8. januarja dopolnil 77 let. Umrl je 10. januarja 2016 za rakom na jetrih in velja za enega najvplivnejših, pa tudi najbolje prodajanih glasbenikov 20. stoletja, kar mu je uspelo tudi po zaslugi nenehnih umetniških preobrazb. Njegova kariera se je začela z uspešnico Space Oddity leta 1969. Med njegova prelomna albuma sodita Ziggy Stardust and the Spiders from Mars ter Aladdin Sane, med njegovimi uspešnicami pa sta tudi Let's Dance in China Girl.