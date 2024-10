V Parizu se po obtožbah spolnih napadov začenja sojenje Gerardu Depardieuju

Če bo Depardieu, ki se je pojavil v več kot 200 filmih in velja za ikono francoskega filma, spoznan za krivega, ga lahko doleti zaporna kazen do petih let, a je bolj verjetno, da bo 75-letnik dobil le pogojno kazen in plačilo visoke odškodnine. Igralec vse obtožbe odločno zavrača in trdi, da še nikoli v življenju ni zlorabil ženske. Podporo so mu izkazali številni igralski kolegi in režiserji, ki so v odprtem pismu zapisali, da je napad nanj napad na umetnost.

V bran mu je stopil tudi predsednik Emmanuel Macron, ki je igralca opisal kot ponos Francije, s tem pa postal tarča številnih kritikov, ki ga obtožujejo, da s svojo izjavo podcenjuje prizadevanja za zaščito žensk pred nasiljem. Francoska igralka Lea Seydoux, ki je znana po vlogi v franšizi o tajnem agentu Jamesu Bondu, je njegove besede označila za 'nore' in dodala, da s tem meče slabo luč na celotno državo.

Sojenje pomembno za francosko gibanje za zaščitno žensk

Gibanje #MeToo je zaživelo v Hollywoodu, ko so na dan prišle temne plati filmske industrije in številne zlorabe, ki so jim bile podvržene ženske, ki so želele vstopiti v svet filma, ki so mu vladali moški, kot je Harvey Weinstein. Prav obtožbe posilstev, spolnih zlorab in napadov, ki so se zvrstile proti njemu med sojenjem in pred njim, so osvetlile problematiko, gibanje pa se je iz sveta filma preselilo tudi na druga področja in v Evropo.