V Parizu za Rafaela Nadala navijal tudi skoraj dveletni sin

Za španskega teniškega igralca Rafaela Nadala je na četrtfinalni tekmi olimpijskih iger v Parizu navijal prav poseben oboževalec-njegov skoraj dveletni sin, s katerim si delita ime. Kljub temu, da sta z rojakom Carlosom Alcarazom izpadla po dvoboju proti ameriški dvojici Austinu Krajiceku in Rajeevu Ramu, pa je deček z zanimanjem spremljal očeta na igrišču.

Rafael Nadal ni novinec na velikih tekmovanjih, a tokratne olimpijske igre si bo zagotovo za vedno zapomnil, saj ga je prvič gledal njegov skoraj dveletni sin. Deček, ki nosi očetovo ime, je bil glavna atrakcija na tribunah, bolj kot njegovega slavnega očeta, pa so ostali člani družine, ki so bili prav tako prisotni, opazovali prav mlačka in njegove reakcije.

Rafaela Nadala je v Pariz pospremila celotna družina.

Malega Rafaela so spremljali njegova mamica in Nadalova žena Maria Francisca Perello, tenisačeva starša Sebastian in Ana Maria ter njegova sestra Maria.

Bolj kot Rafael na igrišču, je družino zanimal Rafael na tribuni.

38-letni teniški igralec, ki sicer skrbno skriva svoje zasebno življenje, se je prvorojenca razveselil oktobra 2022, kot so takrat poročali španski mediji, pa je Nadal ženo spremljal tudi v porodno sobo.

Rafaelu Nadalu se v tekmi dvojic ni uspelo prebiti v polfinale.