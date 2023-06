V pevko Bebe Rexha med nastopom priletel telefon, morala je v bolnišnico

Zvezdnica Bebe Rexha je v nedeljo nastopala v New Yorku, kjer se je zgodil neprijeten incident. Med petjem ji je v glavo priletel telefon, udarec pa je bil tako močan, da se je obrnila stran od množice in padla na kolena. Z odra so jo morali pospremiti, ob tem pa si je obraz prekrila z rokami. Sprva so ji nudili zdravniško pomoč na prizorišču, nato pa so jo odpeljali v bolnišnico, kjer je prejela več šivov.