V Pinkinem novem spotu nastopil njen mož: konec vse prej kot srečen

Ameriška glasbenica Pink se te dni mudi na svetovni glasbeni turneji Beautiful Trauma, na kateri jo spremlja njena družina. Lepemu in intimnemu družinskemu dogodku se je Pink poklonila z novo skladbo 90 Days - v spotu pa je nastopil tudi njen soprog.

Ameriška glasbenica Pink je znana po skladbah, ki v večini primerov nosijo globlji pomen oziroma sporočilo in tokrat ni prav nič drugače. V svoji novi skladbi90 Dayspoje o medsebojnem (ne)razumevanju in (ne)posluhu, ki je danes prisotno v skoraj vsakem razmerju in zaradi katerega se slej ko prej začnejo krhati številni partnerski odnosi. V videospotu je nastopil tudi njen soprog, Carey Hart, s katerim je v prvih prizorih vidno srečna in nasmejana, a na koncu skladbe ostane sama v svoji kadi.

Pink na začetku novega spota 90 Days v objemu svojega soproga FOTO: You Tube

Pesem govori o partnerskem odnosu in dejstvu, da nič ni samoumevno FOTO: YouTube

Pesem, ki nima ravno pozitivne zgodbe, nosi pomembno sporočilo in sicer, da nič in nihče ni samoumeven in da se lahko vsak odnos slej ko prej poruši.

