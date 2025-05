V podporo Billyju Joelu tudi žena, hči in nekdanja žena

"Radi te imamo in te podpiramo, očka! Želela sem se vam zahvaliti za vso izkazano ljubezen in podporo po nedavni novici o očetovi bolezni," je Alexa zapisala ob črno-beli sliki, na kateri se oče in hči držita za roke. Očeta je opisala kot močnega in vztrajnega človeka in dodala: "Popolnoma je predan okrevanju s pomočjo fizioterapij, s katerimi še nabira moči. Iskrena skrb, empatija in zaskrbljenost z vaše strani mu veliko pomenijo. Tudi meni to veliko pomeni." Zapis je zaključila z besedilom pesmi Lullabye (Goodnight My Angel), ki jo je oče leta 1993 napisal zanjo.