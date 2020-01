V ponedeljek se začenja sodni proces proti Harveyju Weinsteinu

Z izbiro porote se v ponedeljek v New Yorku začenja sodni proces proti nekoč slavnemu filmskemu producentu Harveyju Weinsteinu, ki ga več kot 80 žensk obtožuje spolnih napadov ali nadlegovanja. V New Yorku mu sodijo zaradi posilstva doslej še neimenovane žrtve in spolnega napada na Mimi Haleyi.

Za Weinsteina so se težave začele oktobra 2017 s člankoma v New York Timesu in reviji New Yorker. FOTO: AP

Hollywoodski producent Harvey Weinstein je decembra z domnevnimi žrtvami dosegel sporazum in čaka ga izplačilo odškodnine. Še vedno pa je pred njim sojenje za več primerov spolnih napadov in nadlegovanja. Sodnik James Burke, ki je leto dni zavračal številne poskuse Weinsteinovih odvetnikov, da se primer zavrže ali vsaj oslabi, je dovolil, da tožilstvo za priče pokliče še štiri druge ženske, ki Weinsteina prav tako obtožujejo spolnih napadov, čeprav niso del primera.

Nekdanja pomočnica producenta Mimi Haleyitrdi, da jo je Weinstein leta 2006 v svojem stanovanju v newyorškem Sohu prisilil v oralni spolni odnos, druga neidentificirana ženska pa trdi, da jo je leta 2013 posilil v hotelski sobi v New Yorku. Domnevnima žrtvama bodo s pričanji pomagale še nekdanja igralka v seriji SopranoviAnnabella Sciora, ki bo opisala, kako jo je Weinstein posilil leta 1993 in 1994, ter tri prav tako doslej še neidentificirane ženske, ki ga obtožujejo napadov v letih 2004, 2005 in 2013. Za Weinsteina so se težave začele oktobra 2017 s člankoma v New York Timesu in revijiNew Yorker, ki sta objavila izpovedi več domnevnih žrtev posilstev in spolnega nadlegovanja.Doslej je Weinsteina tovrstnih dejanj obtožilo okrog 80 žensk, med njimi številne slavne filmske igralke.

Obtožbe so okrepile gibanje za pravice žrtev spolnih nadlegovanj in posilstev, ki so jih zakrivili mogočni moški, imenovano Tudi jaz (Mee too). Zaradi razkritij so bile vložene številne tožbe, uničene kariere, mnoge industrije pa so začele spreminjati odnose na delovnih mestih. Weinstein se je po objavi člankov opravičil in si vzel dopust, s katerega se ni vrnil. Njegovo podjetje The Weinsten Company je končalo v stečaju, izgubil je članstvo v Ameriški akademiji filmskih umetnosti in znanosti, ki podeljuje nagrade oskar, in v številnih drugih organizacijah.

Maja lani se je predal policiji v New Yorku, nato se je na sodišču izrekel za nedolžnega in odšel na prostost po plačilu milijona dolarjev varščine. Pristati je moral na elektronsko sledenje in predati potni list. Njegovi odvetniški ekipi, ki se je redno menjavala, je uspelo doseči, da je sodišče zavrglo eno od obtožb, ker je igralka Lucia Evans tožilcem dala drugačne izjave o domnevnem spolnem napadu Weinsteina, kot jih je dala drugim pričam.

Producent je imel veliko slavnih prijateljev. FOTO: Profimedia