Tuja scena

'V postelji ne igram več, zdaj mi je pomembno, da uživam'

Los Angeles, 26. 02. 2026

Avtor:
K.A.
Halle Berry

Čeprav je ena od najboljših igralk na svetu, se je odločila, da ima igranja določenega prizora dovolj. In to pomeni, da v svoji spalnici ne sprejema kompromisov. Halle Berry je namreč priznala, da je včasih za zadovoljstvo moškega, s katerim je spala, tudi zaigrala orgazem, a da zdaj tega ne počne več. Kot je dejala, ji je zdaj na prvem mestu obojestransko zadovoljstvo in iskrenost v razmerju.

Halle Berry v svoji spalnici ne sprejema več kompromisov. Če je nekoč želela, da med spolnim odnosom več užitka doživi njen partner, zdaj ne misli več tako. "Tega ne počnem več. Bila sem na točki, ko sem zaigrala orgazem, da bi se moški z mano počutil dobro. A kaj sem s tem dosegla? Postavila sem njegove potrebe pred svoje," je bila iskrena.

Halle Berry v svoji spalnici ne sprejema več kompromisov.
FOTO: Profimedia

Zvezdnica je med gostovanjem v podcastu Sex With Emily odločno dejala, da tega prizora ne bo več igrala. Z oskarjem nagrajena igralka zdaj na prvo mesto postavlja obojestransko zadovoljstvo, iskrenost v razmerju in pristnost pri spolnosti. Prav to živi s svojim zaročencem Vanom Huntom. "Pretvarjanje škoduje obema in vodi v zanemarjanje lastnih potreb v prid ugodju drugega," je bila odločna.

Prepričana je tudi, da iskreno izražanje želja in zadovoljstva lahko vodi v trajno in globoko intimo. Kot je dejala, ne gre za iskanje kratkotrajnega užitka, temveč za gradnjo trdne osnove, ki sloni na resnici in medsebojnem spoštovanju, kjer vsak posameznik prevzame odgovornost za lastno zadovoljstvo in hkrati prispeva k partnerjevemu.

59-letnica je obenem tudi ponovno potrdila, da sta s 55-letnikom zaročena. Novico je potrdila že v začetku meseca, ko je gostovala v oddaji Jimmyja Fallona in povedala, da je v javnosti pri razumevanju njenih načrtov in želja za poroko prišlo do rahle zmede. Takrat je tudi pokazala zaročni prstan. Njen dragi naj bi jo za roko zaprosil že junija lani, datuma poroke pa še ni. To bo za zvezdnico že četrta poroka, kljub temu da trdi, da poroka zanjo ni nujna za smiseln in izpolnjujoč odnos.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
