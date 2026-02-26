'V postelji ne igram več, zdaj mi je pomembno, da uživam'

Halle Berry v svoji spalnici ne sprejema več kompromisov. Če je nekoč želela, da med spolnim odnosom več užitka doživi njen partner, zdaj ne misli več tako. "Tega ne počnem več. Bila sem na točki, ko sem zaigrala orgazem, da bi se moški z mano počutil dobro. A kaj sem s tem dosegla? Postavila sem njegove potrebe pred svoje," je bila iskrena.

Zvezdnica je med gostovanjem v podcastu Sex With Emily odločno dejala, da tega prizora ne bo več igrala. Z oskarjem nagrajena igralka zdaj na prvo mesto postavlja obojestransko zadovoljstvo, iskrenost v razmerju in pristnost pri spolnosti. Prav to živi s svojim zaročencem Vanom Huntom. "Pretvarjanje škoduje obema in vodi v zanemarjanje lastnih potreb v prid ugodju drugega," je bila odločna.

Prepričana je tudi, da iskreno izražanje želja in zadovoljstva lahko vodi v trajno in globoko intimo. Kot je dejala, ne gre za iskanje kratkotrajnega užitka, temveč za gradnjo trdne osnove, ki sloni na resnici in medsebojnem spoštovanju, kjer vsak posameznik prevzame odgovornost za lastno zadovoljstvo in hkrati prispeva k partnerjevemu.