V povezavi s smrtjo Liama Payna aretirali nekdanjega hotelskega natakarja

Okoliščine smrti Liama Payna še vedno burijo duhove, nedavno pa so argentinske oblasti prišle na sled še eni osebi, ki je bila povezana z njegovo smrtjo. Po poročanju tujih medijev so policisti v petek aretirali nekdanjega uslužbenca hotela CasaSur Palermo v Argentini, saj naj bi pokojnemu pevcu priskrbel droge. Braianu Nahuelu Paizu zdaj grozi od štiri do 15 let zapora.

Kdo vse je odgovoren za nesrečen padec Liama Payna z balkona hotelske sobe, ostaja vprašanje, saj argentinske oblasti še vedno preiskujejo okoliščine njegove smrti. Pred kratkim so prišli na sled nekdanjemu uslužbencu hotela CasaSur Palermo v Argentini, ki naj bi zvezdniku večkrat dostavil droge.

Liam Payne je umrl 16. oktobra v Argentini. FOTO: Profimedia icon-expand

Braian Nahuel Paiz, ki je v hotelu delal kot natakar, je bil zato v petek aretiran, po poročanju revije People, ki se sklicuje na njegovega odvetnika Fernanda Madeo Facenta, pa mu grozi od štiri do 15 let zapora. Obtoženi je zanikal vsakršno kaznivo dejanje in vpletenost v incident, že novembra, mesec po Liamovi smrti, pa je za argentinske medije priznal, da sta se z 31-letnikom družila in skupaj popivala ter uživala droge v pevčevi hotelski sobi. "Pravijo, da ni bil pod vplivom, preden je prišel v hotel, a v resnici je bil. Pravzaprav ni jedel," je Paiz zatrdil takrat.

Nekdanji hotelski uslužbenec je novembra še trdil, da sta se s pevcem nekdanje fantovske skupine One Direction srečala dvakrat, nazadnje 13. oktobra, ko ga je zvezdnik prosil za kontaktne podatke njegovega preprodajalca mamil. "Preživela sva noč, skupaj sva jemala droge in zgodilo se je nekaj intimnega," je še razkril 24-letnik in zatrdil, da je sam tisto noč vztrajal pri uživanju trave, medtem ko je Payne domnevno užival kokain. Kot je še dodal, se ni vedel agresivno.