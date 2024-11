V povezavi s smrtjo Liama Payna obtožene tri osebe

Liam Payne je umrl 16. oktobra po padcu s tretjega nadstropja hotela v argentinski prestolnici Buenos Aires. Toksikološki izvidi so potrdili, da je bil nekdanji član priljubljene fantovske zasedbe One Direction pod vplivom prepovedanih substanc. Argentinske oblasti so sedaj sporočile, da so bile v povezavi s smrtjo glasbenika obtožene tri osebe.

Oblasti so ovadile osebo, ki je glasbenika spremljala v Argentini, uslužbenca hotela in tretjo osebo. Slednja dva sta obtožena dobave prepovedanih substanc, spremljevalec pa je poleg tega ovaden še tega, da je pevca zapustil, čemur je sledila smrt. Nihče od naštetih ni bil imenovan. Poleg tega so oblasti izvedle devet racij na domovih v Buenos Airesu, prav tako pa nadaljujejo preiskavo pevčevega pokvarjenega prenosnika in drugih zaseženih naprav.

Tožilstvo je dodalo, da je pregledalo več kot 800 ur videoposnetkov varnostnih kamer v hotelu in na javnih cestah ter prejelo na desetine pričevanj hotelskega osebja, družinskih članov, prijateljev in zdravstvenih delavcev.

Spomnimo, glasbenikova obdukcija je pokazala, da so vzrok njegove smrti več poškodb ter notranja in zunanja krvavitev zaradi padca s hotelskega balkona. Po navedbah tožilstva zdravniška poročila kažejo tudi, da je Payne morda z balkona padel v stanju delne ali popolne nezavesti. Tožilstvo pravi, da to izključuje možnost Paynovega zavestnega ali prostovoljnega dejanja. Sklepajo, da ni vedel oziroma razumel, kaj počne.