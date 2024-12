V povojih film o soustanovitelju skupine Pink Floyd Sydu Barrettu

Jaysen je v pogovoru na podkastu The Town With Matthew Belloni razkril, da sta naslednja v igri za filmsko obdelavo pokojna pevka skupine The Mamas & The Papas Cass Elliot in Barrett, piše rock portal Louder.

Za nobenega od načrtovanih projektov Jaysen ni razkril ključnih datumov produkcije niti drugih podrobnosti. Pri načrtovanju filma o pevki Elliot naj bi bili v fazi pridobivanja pravic za njeno biografijo My Mama, Cass, ki jo je spisala njena hči.