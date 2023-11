V prometni nesreči avtobusa Shanie Twain 13 poškodovanih

"En avtobus ekipe in en tovornjak s turneje Shanie Twain Queen Of Me je bil udeležen v nesreči na avtocesti med Winnipegom in Saskatoonom," je v izjavi za Page Six povedala pevkina ekipa za odnose z javnostjo. "Več vozil je naletelo na nevarne vozne razmere zaradi slabega vremena. Člani produkcijske ekipe, ki potrebujejo zdravniško pomoč, so bili odpeljani v bližnje bolnišnice," so povedali. "Neverjetno smo hvaležni ekipi za prvo pomoč za njihov hiter odziv in stalno podporo. Prosimo za potrpežljivost, ko skrbimo za našo družino na turneji." 58-letne pevke v času nesreče ni bilo na avtobusu.

Tiskovni predstavnik kanadske kraljeve konjeniške policije je za Entertainment Tonight dejal, da so 13 ljudi odpeljali v bolnišnico na zdravljenje lažjih poškodb. Povedal je še, da so ob 7.00 prejeli klic, da se je na avtocesti prevrnil avtobus.

Grammyjeva nagrajenka je svojo turnejo začela aprila, zadnjič pa je nastopila v Winnipegu v torek. V četrtek naj bi stopila na oder v Saskatoonu, a zaenkrat še ni jasno ali bo nesreča vplivala na njene prihajajoče nastope. Shania o nesreči še ni spregovorila.