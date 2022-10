V prometni nesreči umrl igralec Leslie Jordan

V 68. letu starosti je umrl komik in igralec Leslie Jordan. Igralec, najbolj znan po vlogi v seriji American Horror Story, Will in Grace in situacijski komediji Hearts Afire, je umrl v prometni nesreči, ko se je s svojim avtomobilom zaletel v stavbo. Ugibajo, da je do nesreče prišlo zaradi zdravstvenih težav.

Umrl je igralec Leslie Jordan, ki je zaigral v številnih znanih televizijskih serijah, kot so Will in Grace, Hearts Afire, Call me Kat in American Horror Story. V zadnjih dveh letih je veliko pozornosti pritegnil tudi na družbenih omrežjih, kjer je objavljal številne zabavne video posnetke. Komik je umrl v prometni nesreči, star 67 let. Po poročanju TMZ-ja je nesrečo povzročil sam. Med vožnjo po Hollywodu se je s svojim avtomobilom zaletel v stavbo. Podrobnosti še niso znane, sumijo pa, da je bil vzrok nesreče nenadno poslabšanje zdravstvenega stanja. icon-expand Leslie Jordan FOTO: Profimedia Jordan je bil javni zagovornik LGBTQIA+, saj je v javnosti odkrito priznal, da je gej, česar se je po njegovih besedah zavedal že od rojstva. Večkrat je tudi javno spregovoril o svojih težavah z odvisnostjo od prepovedanih substanc. Čeprav je v svoji karieri sodeloval z veliko slavnimi osebnosti, je za Page Six igralec nekoč razkril, da se je najbolj razveselil sodelovanja z Dolly Parton, nad katero je bil preprosto navdušen.