V prometni nesreči umrla filmski producent in direktorica Diorja

V zahodni Franciji se je v ponedeljek, 17. avgusta, zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, ki močno pretresa državo. V nesreči na eni od lokalnih cest na zahodu države sta življenje izgubila filmar Nicolas Altmayer in podjetnica Mathilde Favier.

V prometni nesreči sta umrla Nicolas Altmayer in Mathilde Favier. FOTO: Profimedia

Filmski producent je skozi svojo produkcijsko hišo Mandarin & Compagnie produciral številna odmevna dela, med katerimi izstopa film OSS 117: Kairo, vohunsko gnezdo. Ta serija filmov je prejela številne nagrade in utrdila njegov ugled v filmskih krogih, v njej pa je nastopil tudi francoski igralski zvezdnik Jean Dujardin.

Jean Dujardin v filmu OSS 117: Kairo, vohunsko gnezdo. FOTO: Profimedia

Njegova partnerka je bila izvršna direktorica pri priznani modni znamki Dior, kjer je skrbela za stike z javnostmi in zvezdniki. "Nicolas Altmayer in njegova partnerka sta bila osrednja člana skupnosti v zahodni Franciji in svetovnega kroga estetov," so za tuje medije poročali lokalni viri. Oba sta bila tudi aktivno vključena v promocijo francoske kulture v mednarodnem prostoru.

Njuna smrt bo vplivala na potek več prihajajočih produkcij in modnih projektov. FOTO: Profimedia

Policija in lokalne oblasti na območju zahodne Francije še vedno preučujejo okoliščine nesreče, ki je bila usodna za oba sopotnika. Družinam in bližnjim so sožalje izrekli številni sodelavci iz sveta filma in mode, kjer sta bila oba pokojnika izjemno spoštovana. Še posebej čustveno objavo pa je na družbenih omrežjih delil Mathildin sin iz prvega zakona s finančnikom Robertom Agostinellijem, Carlo Agostinelli. Poleg Carla je imela še hčerko Héloïse.

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Njuna smrt bo vplivala na potek več prihajajočih produkcij in modnih projektov, ki so bili v načrtu za prihajajočo sezono. Javna komemoracija bo po besedah bližnjih organizirana v Parizu, kjer bosta njuni življenji počastili obe vpleteni industriji.