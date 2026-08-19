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V prometni nesreči umrla filmski producent in direktorica Diorja

Francija, 19. 08. 2026 13.57 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
Nicolas Altmayer in Mathilde Favier

Francijo je pred dnevi pretresla vest o prometni nesreči, ki se je zgodila na eni od lokalnih cest na zahodu države. V njej sta namreč umrla filmski producent Nicolas Altmayer in njegova partnerica, izvršna direktorica pri Diorju Mathilde Favier. Nesreča se je zgodila v ponedeljek, 17. avgusta, več podrobnosti pa ni znanih.

V zahodni Franciji se je v ponedeljek, 17. avgusta, zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, ki močno pretresa državo. V nesreči na eni od lokalnih cest na zahodu države sta življenje izgubila filmar Nicolas Altmayer in podjetnica Mathilde Favier.

V prometni nesreči sta umrla Nicolas Altmayer in Mathilde Favier.
V prometni nesreči sta umrla Nicolas Altmayer in Mathilde Favier.
FOTO: Profimedia

Filmski producent je skozi svojo produkcijsko hišo Mandarin & Compagnie produciral številna odmevna dela, med katerimi izstopa film OSS 117: Kairo, vohunsko gnezdo. Ta serija filmov je prejela številne nagrade in utrdila njegov ugled v filmskih krogih, v njej pa je nastopil tudi francoski igralski zvezdnik Jean Dujardin.

Jean Dujardin v filmu OSS 117: Kairo, vohunsko gnezdo.
Jean Dujardin v filmu OSS 117: Kairo, vohunsko gnezdo.
FOTO: Profimedia

Njegova partnerka je bila izvršna direktorica pri priznani modni znamki Dior, kjer je skrbela za stike z javnostmi in zvezdniki. "Nicolas Altmayer in njegova partnerka sta bila osrednja člana skupnosti v zahodni Franciji in svetovnega kroga estetov," so za tuje medije poročali lokalni viri. Oba sta bila tudi aktivno vključena v promocijo francoske kulture v mednarodnem prostoru.

Njuna smrt bo vplivala na potek več prihajajočih produkcij in modnih projektov.
Njuna smrt bo vplivala na potek več prihajajočih produkcij in modnih projektov.
FOTO: Profimedia

Policija in lokalne oblasti na območju zahodne Francije še vedno preučujejo okoliščine nesreče, ki je bila usodna za oba sopotnika. Družinam in bližnjim so sožalje izrekli številni sodelavci iz sveta filma in mode, kjer sta bila oba pokojnika izjemno spoštovana. Še posebej čustveno objavo pa je na družbenih omrežjih delil Mathildin sin iz prvega zakona s finančnikom Robertom Agostinellijem, Carlo Agostinelli. Poleg Carla je imela še hčerko Héloïse.

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Njuna smrt bo vplivala na potek več prihajajočih produkcij in modnih projektov, ki so bili v načrtu za prihajajočo sezono. Javna komemoracija bo po besedah bližnjih organizirana v Parizu, kjer bosta njuni življenji počastili obe vpleteni industriji.

Razlagalnik

Modna hiša Dior, ki jo je leta 1946 ustanovil Christian Dior, je ena najvplivnejših francoskih luksuznih modnih znamk na svetu. Znamka je postala svetovno znana leta 1947 s svojo prvo kolekcijo, ki so jo poimenovali 'New Look', saj je s poudarjenimi pasovi in polnimi krili popolnoma spremenila žensko modo po drugi svetovni vojni. Danes Dior ni le simbol visoke mode, temveč tudi pomemben igralec na področju kozmetike, parfumov in luksuznih dodatkov, ki narekuje svetovne modne trende.

Jean Dujardin je eden najbolj prepoznavnih in uspešnih francoskih igralcev sodobnega časa. Svetovno slavo je dosegel leta 2011 z glavno vlogo v nemem črno-belem filmu 'Umetnik' (The Artist), za katero je prejel oskarja za najboljšo moško vlogo, s čimer je postal prvi francoski igralec, ki mu je uspelo osvojiti to prestižno nagrado. Pred tem je bil v Franciji izjemno priljubljen prav zaradi komične vloge vohuna Huberta Bonisseurja de La Batha v seriji filmov 'OSS 117', ki jih je produciral prav Nicolas Altmayer.

Filmski producent je ključna oseba pri ustvarjanju filma, saj skrbi za celoten proces od začetka do konca. Njegova naloga vključuje pridobivanje finančnih sredstev, izbiro scenarija, zaposlovanje režiserja in glavnih igralcev ter nadzor nad proračunom in časovnico snemanja. Producent deluje kot povezovalni člen med umetniško vizijo režiserja in poslovnimi zahtevami investitorjev, s čimer zagotavlja, da filmski projekt uspešno preide iz faze ideje v končni izdelek, ki je pripravljen za predvajanje v kinematografih.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Nicolas Altmayer Mathilde Favier prometna nesreča Francija film OSS 117 Dior filmska produkcija

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