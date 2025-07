V prometni nesreči v Italiji umrla člana ekipe oblikovalcev Barbie

Ekipa oblikovalcev Barbie se je na družbenem omrežju poklonila v prometni nesreči umrlima oblikovalcema Mariu Paglinu in Gianniju Grossiju . 52-letnik in 55-letnik, ki sta bila partnerja v zasebnem in poslovnem življenju, sta bila na počitnicah v Italiji, ko je vanju na avtocesti trčil 82-letni moški. Nesreča se je zgodila v Lombardiji.

"V ekipi Barbie imamo zlomljena srca ob izgubi Maria Paglina in Giannija Grossija, dveh cenjenih oblikovalcev in sodelavcev podjetja Mattel, ki sta v svet Barbie kot Magnia2000 prinašala veselje in umetnost. Ker sta bila strastna in nadarjena oblikovalca ter zbiratelja, sta njun duh in ljubezen do znamke vsako kolekcijo, pri kateri sta sodelovala, spremenila v pravo umetnino," so zapisali v izjavi podjetja.