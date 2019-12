V prtljagi preminulega raperja našli droge in orožje

21-letni raper Jarad A. Higgins , znan pod umetniškim imenom Juice Wrld , je na mednarodnem letališču Midway v Chicagu v nedeljo doživel srčni zastoj, zaradi katerega je nekaj ur kasneje umrl . Z medicinskega urada so dejali, da so potrebne dodatne preiskave, preden bodo lahko ugotovili točen vzrok raperjeve smrti.

Organi pregona so namreč prejeli informacijo, da so na raperjevem zasebnem letalu verjetno prisotne tudi prepovedane substance, kar je pokazal tudi kasnejši natančen pregled letala. Med raperjevo prtljago so policisti našli prepovedane substance in orožje, in sicer 41 vakuumsko zapakiranih vrečk marihuane, šest stekleničk sirupa za kašelj, ki je vseboval kodein (op. a. kodein ali metilmorfin je opijat, ki ga zaradi antitusičnega, spazmolitičnega in analgetičnega delovanja uporabljajo pri zdravljenju kašlja in driske), dve 9-milimetrski pištoli in eno 40-kalibrsko pištolo ter različne strelne naboje, poročajo ameriški mediji, med drugim Chicago Tribune inNew York Times.

Dva moška, ki ju je policija prepoznala kot varnostnika mladega raperja, so obtožili nezakonitega posedovanja strelnega orožja in streliva.

Anthony Guglielmi, tiskovni predstavnik chicaške policije, je dejal, da se je 21-letni zvezdnik zvijal od bolečin, ki so prešle v napad. Zvezni agenti so mu hitro dali zdravilo Nalokson, drogo, ki se uporablja za oživitev ljudi, za katere se domneva, da vzamejo prekomerni odmerek opiatov. Chicaška gasilska enota je bila na prizorišču dogajanja v manj kot sedmih minutah, je še povedal Guglielmi. Kmalu po srčnem zastoju so ga odpeljali v bližnjo bolnišnico, kjer naj bi bil pri zavesti, a je kasneje okrog tretje ure zjutraj umrl.