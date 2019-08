V razkošni obleki z vlečko so bile vse oči uprte vanj

Božo Vrećo je s svojim 'kastratskim' glasom pritegnil veliko medijsko pozornost tako na Balkanu kot tudi po svetu. Njegova zunanja podoba, ki jo opredeljuje žensko-moška dvojnost, odlično dopolnjuje glasbeno in umetniško izraznost.

35-letni bosanski glasbenik in umetnik se je udeležil letošnjega filmskega festivala v Sarajevu, kjer je že ob prihodu na rdečo preprogo pritegnil ogromno pozornosti. Za to priložnost je nosil razkošno obleko v barvi fuksije, ki je imela tako zadaj kot spredaj velik izrez. Zvezdnik je dejal, da bo šla obleka takoj po koncu večera na dražbo in da bo zbran denar šel v dobrodelne namene.