V razmerju več kot štiri leta, a živita ločeno

Angelique Boyer in Sebastian Rullinimata težav, da svojo ljubezen in srečo delita s širšo javnostjo. Čeprav imata veliko skupnih interesov, pa sta si tudi zelo različna.

''Sebastian je zelo discipliniran, predvsem pri prehrani. Zelo pazi, kaj zaužije. Tudi sama sicer pazim, ampak si privoščim pregrehe. On je pa res zelo dosleden. Pri njem res občudujem to disciplino, ki jo premore. Glede tega je podoben mojemu očetu,'' je v nedavnem intervjuju povedala 30-letna igralka. Zaljubljenca sta iz dneva v dan bolj zaljubljena in tudi veliko potujeta, a o zaročnem prstanu ne duha ne sluha.

''Ne verjameva v poroko, na papirju. Mislim, da bo najin naslednji korak ta, da bova živela skupaj. Ampak se nama nikamor ne mudi,'' in s tem priznala, da še ne živita skupaj. ''Moja hiša je njegova in obratno. Deliva si vse, ampak ne živiva še skupaj. Vsak ima svoje domovanje, ne želiva hiteti.''

Ker sta 43-letni Sebastian in 13 let mlajša Angelique Boyer že dobra štiri leta v zvezi, se težko izogneta vprašanju, kdaj bodo zapeli poročni zvonovi in ali se bo v njunem domu kmalu slišal otroški jok.

Boyerjeva je med drugim razkrila, da še ni začutila želje po materinstvu in da se trenutno posveča karieri, ki je v polnem razmahu. Med drugim je prepričana, da ko enkrat dobiš otroka, se vse spremeni.

Par se tako raje prepušča toku življenja in uživa v ljubezni iz dneva v dan. Rulli sicer že ima 8-letnega sina Santiaga, ki je sad njegovega prejšnjega zakona s televizijsko voditeljico Cecilio Galliano.