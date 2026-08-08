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Tuja scena

V Riminiju hospitalizirana lady Gucci

Rimini, 08. 08. 2026 15.43 pred enim dnevom 1 min branja 2

Avtor:
K.Z.
Patrizia Reggiani

Patrizia Reggiani, bolj znana kot lady Gucci, se zdravi na oddelku za intenzivno nego v bolnišnici v Riminiju, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. 77-letnica, ki je bila pravnomočno obsojena zaradi napeljevanja k umoru moža, modnega oblikovalca Maurizia Guccija, je bila v času hospitalizacije na počitnicah.

Patrizia Reggiani je na obalo v spremstvu asistentke prispela konec julija, kjer je v enem od hotelov nameravala preživeti nekaj tednov počitnic. Kot so prvi poročali lokalni mediji, naj bi 77-letnico nezavestno našli na balkonu sobe. Kaj natančno se je z njo zgodilo, še preiskujejo, najverjetnejši vzrok pa je bila dolgotrajna izpostavljenost vročini in soncu v opoldanskih urah.

Patrizia Reggiani je hospitalizirana.
Patrizia Reggiani je hospitalizirana.
FOTO: Profimedia

Pomoč so ji najprej nudili reševalci, nato pa so jo prepeljali v bolnišnico v Riminiju, kjer so jo namestili na oddelku za intenzivno nego. Kakšno je njeno trenutno zdravstveno stanje, ni znano.

Po rodu iz Vignole (Modena) so jo po ločitvi od Maurizia Guccija leta 1997 aretirali zaradi obtožb, da je nagovarjala k umoru svojega bivšega moža. Med preiskavo je zanikala kakršno koli vpletenost v zadevo. Reggianijeva je bila obsojena na 26 let zapora in je ostala v zaporu približno 17 let, leta 2016 pa je bila zaradi dobrega vedenja izpuščena.

Razlagalnik

Maurizio Gucci je bil italijanski poslovnež in vnuk Guccia Guccija, ustanovitelja istoimenske luksuzne modne hiše. Bil je zadnji član družine Gucci, ki je vodil podjetje, preden ga je leta 1993 prodal investicijski skupini Investcorp. Njegovo vodenje je zaznamovalo obdobje velikih sprememb v podjetju, njegovo tragično življenje in smrt pa sta postala predmet številnih medijskih poročanj in celo filmskih upodobitev.

Oddelek za intenzivno nego, pogosto imenovan tudi enota za intenzivno terapijo, je specializiran del bolnišnice, namenjen oskrbi pacientov s hudimi ali življenjsko ogrožajočimi stanji. Na teh oddelkih je zagotovljen stalen nadzor vitalnih funkcij, napredna medicinska oprema za podporo delovanju organov, kot so ventilatorji za dihanje, ter visoko usposobljeno osebje, ki pacientom nudi neprekinjeno in intenzivno zdravstveno nego.

Toplotni udar je najresnejša oblika toplotne poškodbe, do katere pride, ko telo ni več sposobno uravnavati svoje notranje temperature, ki se nevarno dvigne, pogosto nad 40 stopinj Celzija. To stanje je nujno medicinsko stanje, saj lahko povzroči odpoved organov, možganske poškodbe ali celo smrt. Do njega najpogosteje pride zaradi dolgotrajne izpostavljenosti vročini in soncu, kar povzroči dehidracijo in preobremenitev naravnih hladilnih mehanizmov telesa.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI2

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medusa
09. 08. 2026 11.28
Katerakoli ,ki se vsaj malo spostuje in ceni ,jo razume.
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0 0
flojdi
08. 08. 2026 17.55
...so take" lahko na preVročem zraku..ali jim kaj začne curljatin kapljat??/no dobr..nic slabega ji ne zelim.
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-2
0 2
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