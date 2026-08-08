V Riminiju hospitalizirana lady Gucci

Patrizia Reggiani je na obalo v spremstvu asistentke prispela konec julija, kjer je v enem od hotelov nameravala preživeti nekaj tednov počitnic. Kot so prvi poročali lokalni mediji, naj bi 77-letnico nezavestno našli na balkonu sobe. Kaj natančno se je z njo zgodilo, še preiskujejo, najverjetnejši vzrok pa je bila dolgotrajna izpostavljenost vročini in soncu v opoldanskih urah.

Pomoč so ji najprej nudili reševalci, nato pa so jo prepeljali v bolnišnico v Riminiju, kjer so jo namestili na oddelku za intenzivno nego. Kakšno je njeno trenutno zdravstveno stanje, ni znano.

Po rodu iz Vignole (Modena) so jo po ločitvi od Maurizia Guccija leta 1997 aretirali zaradi obtožb, da je nagovarjala k umoru svojega bivšega moža. Med preiskavo je zanikala kakršno koli vpletenost v zadevo. Reggianijeva je bila obsojena na 26 let zapora in je ostala v zaporu približno 17 let, leta 2016 pa je bila zaradi dobrega vedenja izpuščena.