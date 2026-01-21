Naslovnica
Tuja scena

V Rimu slovo od modnega oblikovalca Valentina Garavanija

Rim, 21. 01. 2026 15.07 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.Z. STA
Valentino Garavani

V Rimu se žalujoči poslavljajo od italijanskega modnega oblikovalca Valentina Garavanija, ki je pred dnevi umrl v svoji rimski rezidenci, obkrožen z najbližjimi. Star je bil 93 let. Številne bele vrtnice in lilije se vijejo do sobe na sedežu oblikovalčeve fundacije, kamor so postavili njegovo krsto.

Na trgu pred stavbo je italijanska zastava spuščena na pol droga, eden prvih, ki je vstopil v stavbo, pa je bil Valentinov dolgoletni partner in sodelavec Giancarlo Giammetti.

V Rimu se poslavljajo od modnega oblikovalca Valentina Garavanija.
V Rimu se poslavljajo od modnega oblikovalca Valentina Garavanija.
FOTO: Profimedia

Številni so že izkazali spoštovanje umrlemu modnemu oblikovalci, med njimi kreativni direktor modne hiše Valentino Alessandro Michele. Stotinam žalujočih so se pridružili tudi zaposleni iz modne hiše Valentino, izložbena okna trgovine Valentino v bližini pa so prekrita z zatemnitvenimi žaluzijami. Na žaluzijah je z belo barvo napisano geslo modnega oblikovalca: "Ljubim lepoto. To ni moja krivda."

Izložbe trgovine Valentino v Rimu so odete v črnino.
Izložbe trgovine Valentino v Rimu so odete v črnino.
FOTO: Profimedia

Krsta preminulega bo predvidoma ostala na sedežu fundacije do četrtka zvečer, pogrebna slovesnost pa bo potekala v petek v rimski Baziliki svete Marije angelov in mučenikov.

Preberi še Umrl je modni oblikovalec Valentino Garavani

Garavani je desetletja veljal za enega najbolj znanih modnih oblikovalcev na svetu. V modnem svetu si je hitro ustvaril ime s svojim elegantnim slogom, njegovi zaščitni znaki sta bili črka V in rdeča barva. Leta 1960 je skupaj z Giammettijem ustanovil modno hišo Valentino, v 70. in 80. letih minulega stoletja pa so sledile uspešne modne kolekcije.

Preberi še Skrušeni zvezdniki: Zdi se, kot da je konec ere

V svoji dolgi karieri je italijanski modni oblikovalec sodeloval z mnogimi znanimi osebnostmi, med njimi so Jacqueline Kennedy Onassis, Elizabeth Taylor, Sharon Stone in Linda Evangelista.

Preberi še Po smrti modne ikone: kdo bo nasledil milijardno premoženje?

Leta 2007 je odstopil s čela svoje modne hiše, ki so jo julija 2012 prodali katarski družbi Mayhoola for Investments. Leta 2023 je skupina Kering za 1,7 milijarde evrov pridobila 30-odstotni delež v skupini Valentino. Leta 2016 je skupaj s poslovnežem Giancarlom Giammettijem ustanovil istoimensko fundacijo.

Do svoje smrti je živel umaknjeno življenje v Rimu. Garavani je umrl le nekaj mesecev za še enim italijanskim modnim velikanom Giorgiom Armanijem.

