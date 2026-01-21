V Rimu slovo od modnega oblikovalca Valentina Garavanija

Na trgu pred stavbo je italijanska zastava spuščena na pol droga, eden prvih, ki je vstopil v stavbo, pa je bil Valentinov dolgoletni partner in sodelavec Giancarlo Giammetti .

V Rimu se poslavljajo od modnega oblikovalca Valentina Garavanija.

Številni so že izkazali spoštovanje umrlemu modnemu oblikovalci, med njimi kreativni direktor modne hiše Valentino Alessandro Michele . Stotinam žalujočih so se pridružili tudi zaposleni iz modne hiše Valentino, izložbena okna trgovine Valentino v bližini pa so prekrita z zatemnitvenimi žaluzijami. Na žaluzijah je z belo barvo napisano geslo modnega oblikovalca: "Ljubim lepoto. To ni moja krivda."

Izložbe trgovine Valentino v Rimu so odete v črnino.

Krsta preminulega bo predvidoma ostala na sedežu fundacije do četrtka zvečer, pogrebna slovesnost pa bo potekala v petek v rimski Baziliki svete Marije angelov in mučenikov.

Garavani je desetletja veljal za enega najbolj znanih modnih oblikovalcev na svetu. V modnem svetu si je hitro ustvaril ime s svojim elegantnim slogom, njegovi zaščitni znaki sta bili črka V in rdeča barva. Leta 1960 je skupaj z Giammettijem ustanovil modno hišo Valentino, v 70. in 80. letih minulega stoletja pa so sledile uspešne modne kolekcije.

Skrušeni zvezdniki: Zdi se, kot da je konec ere

V svoji dolgi karieri je italijanski modni oblikovalec sodeloval z mnogimi znanimi osebnostmi, med njimi so Jacqueline Kennedy Onassis, Elizabeth Taylor, Sharon Stone in Linda Evangelista .

Po smrti modne ikone: kdo bo nasledil milijardno premoženje?

Leta 2007 je odstopil s čela svoje modne hiše, ki so jo julija 2012 prodali katarski družbi Mayhoola for Investments. Leta 2023 je skupina Kering za 1,7 milijarde evrov pridobila 30-odstotni delež v skupini Valentino. Leta 2016 je skupaj s poslovnežem Giancarlom Giammettijem ustanovil istoimensko fundacijo.

Do svoje smrti je živel umaknjeno življenje v Rimu. Garavani je umrl le nekaj mesecev za še enim italijanskim modnim velikanom Giorgiom Armanijem.