V Rimu zbrana modna smetana, ki se poslavlja od Valentina

Modni svet se poslavlja od še ene ikone, ki je s svojim delom pomembno zaznamovala minula desetletja. Da bi se poklonili modnemu oblikovalcu Valentinu Garavaniju, so v Rim pripotovali številni znani obrazi, med njimi dolgoletna urednica revije Vogue, Anna Wintour, igralka Elizabeth Hurley in Brunello Cucinelli, lastnik modne luksuzne znamke.
Pogrebna slovesnost bo v Baziliki svete Marije angelov in mučenikov, modni ikoni pa so se v minulih dneh poklonili na sedežu oblikovalčeve fundacije, kamor so postavili njegovo krsto. Na trgu pred stavbo je bila italijanska zastava spuščena na pol droga, izložbena okna trgovine Valentino v bližini pa so prekrita z zatemnitvenimi žaluzijami. Na žaluzijah so z belo barvo napisali geslo modnega oblikovalca: "Ljubim lepoto. To ni moja krivda."
Garavani je desetletja veljal za enega najbolj znanih modnih oblikovalcev na svetu. V modnem svetu si je hitro ustvaril ime s svojim elegantnim slogom, njegova zaščitna znaka sta bili črka V in rdeča barva. Leta 1960 je skupaj s poslovnim in življenjskim partnerjem Giancarlom Giammettijem ustanovil modno hišo Valentino, v 70. in 80. letih minulega stoletja pa so sledile uspešne modne kolekcije.
Valentino Garavani, pogosto znan preprosto kot Valentino, je bil italijanski modni oblikovalec, ki je ustanovil modno hišo Valentino. Rodil se je leta 1932 in je postal eden najvplivnejših modnih oblikovalcev 20. stoletja. Njegove kreacije so bile znane po svoji eleganci, razkošju in brezčasni lepoti, pogosto pa so jih nosile svetovne zvezdnice in kraljeve družine. Njegova rdeča barva, znana kot 'Valentino Red', je postala zaščitni znak znamke.
Bazilika svete Marije angelov in mučenikov (Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri) je ena največjih cerkva v Rimu. Nahaja se v bližini trga Piazza della Repubblica in je zgrajena v notranjosti nekdanjih rimskih term Dioklecijanovih term. Cerkev je znana po svoji impresivni arhitekturi, ki združuje ostanke antične rimske gradnje z baročnimi in renesančnimi dodatki. V njej so grobnice pomembnih Italijanov, vključno z nekaterimi umetniki in znanstveniki.
Fundacija Valentino Garavani je verjetno namenjena ohranjanju in promociji zapuščine slavnega modnega oblikovalca Valentina Garavanija. Takšne fundacije pogosto skrbijo za arhiv njegovih del, organizirajo razstave, podpirajo mlade talente v modni industriji ali pa se ukvarjajo z dobrodelnimi dejavnostmi, povezanimi z modo ali umetnostjo. S tem se zagotavlja, da njegovo delo in vpliv na modo ostajata priznana in spoštovana tudi po njegovi smrti.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.