Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

V Rimu zbrana modna smetana, ki se poslavlja od Valentina

Rim, 23. 01. 2026 12.58 pred 2 urama 1 min branja 3

Avtor:
K.Z.
Valentinov partner Giancarlo Giammetti je pred baziliko pričakal krsto.

V Rim so pripotovali številni, ki kaj veljajo v svetu mode, da bi se še zadnjič poslovili od modnega oblikovalca Valentina Garavanija. Ta je pred dnevi umrl v svoji rezidenci, obkrožen z najbližjimi. Star je bil 93 let.

Modni svet se poslavlja od še ene ikone, ki je s svojim delom pomembno zaznamovala minula desetletja. Da bi se poklonili modnemu oblikovalcu Valentinu Garavaniju, so v Rim pripotovali številni znani obrazi, med njimi dolgoletna urednica revije Vogue, Anna Wintour, igralka Elizabeth Hurley in Brunello Cucinelli, lastnik modne luksuzne znamke.

Pogrebna slovesnost bo v Baziliki svete Marije angelov in mučenikov, modni ikoni pa so se v minulih dneh poklonili na sedežu oblikovalčeve fundacije, kamor so postavili njegovo krsto. Na trgu pred stavbo je bila italijanska zastava spuščena na pol droga, izložbena okna trgovine Valentino v bližini pa so prekrita z zatemnitvenimi žaluzijami. Na žaluzijah so z belo barvo napisali geslo modnega oblikovalca: "Ljubim lepoto. To ni moja krivda."

Valentinov partner Giancarlo Giammetti je pred baziliko pričakal krsto.
Valentinov partner Giancarlo Giammetti je pred baziliko pričakal krsto.
FOTO: Profimedia

Garavani je desetletja veljal za enega najbolj znanih modnih oblikovalcev na svetu. V modnem svetu si je hitro ustvaril ime s svojim elegantnim slogom, njegova zaščitna znaka sta bili črka V in rdeča barva. Leta 1960 je skupaj s poslovnim in življenjskim partnerjem Giancarlom Giammettijem ustanovil modno hišo Valentino, v 70. in 80. letih minulega stoletja pa so sledile uspešne modne kolekcije.

Razlagalnik

Valentino Garavani, pogosto znan preprosto kot Valentino, je bil italijanski modni oblikovalec, ki je ustanovil modno hišo Valentino. Rodil se je leta 1932 in je postal eden najvplivnejših modnih oblikovalcev 20. stoletja. Njegove kreacije so bile znane po svoji eleganci, razkošju in brezčasni lepoti, pogosto pa so jih nosile svetovne zvezdnice in kraljeve družine. Njegova rdeča barva, znana kot 'Valentino Red', je postala zaščitni znak znamke.

Bazilika svete Marije angelov in mučenikov (Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri) je ena največjih cerkva v Rimu. Nahaja se v bližini trga Piazza della Repubblica in je zgrajena v notranjosti nekdanjih rimskih term Dioklecijanovih term. Cerkev je znana po svoji impresivni arhitekturi, ki združuje ostanke antične rimske gradnje z baročnimi in renesančnimi dodatki. V njej so grobnice pomembnih Italijanov, vključno z nekaterimi umetniki in znanstveniki.

Fundacija Valentino Garavani je verjetno namenjena ohranjanju in promociji zapuščine slavnega modnega oblikovalca Valentina Garavanija. Takšne fundacije pogosto skrbijo za arhiv njegovih del, organizirajo razstave, podpirajo mlade talente v modni industriji ali pa se ukvarjajo z dobrodelnimi dejavnostmi, povezanimi z modo ali umetnostjo. S tem se zagotavlja, da njegovo delo in vpliv na modo ostajata priznana in spoštovana tudi po njegovi smrti.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
valentino garavani pogreb smrt rim moda slovo

Steven Seagal ženske vabil na lažne avdicije

Družinski spor Beckhamovih: je snaha res samo željna slave?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Skinwalker
23. 01. 2026 15.05
Prav imate je smetana SAMO SE JE ROK TRAJANJA POTEKEL..
Odgovori
0 0
Wolfman
23. 01. 2026 14.39
Bolj kot ne v vrst tisti z akrapovičem zadaj!
Odgovori
0 0
misterbin
23. 01. 2026 14.29
Maljevac je tudi prisoten ? Samo vprašam
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
Portal
Mleko, kruh in bolonjska salama: Zlatanova vzgoja, ki preseneča svet
Čustvena priprava na starševstvo: Povežite se z otrokom v trebuhu
Čustvena priprava na starševstvo: Povežite se z otrokom v trebuhu
Kdaj je čas, da otrok preneha uporabljati dudo?
Kdaj je čas, da otrok preneha uporabljati dudo?
Želel je pretentati mamo - prišlo do nesreče
Želel je pretentati mamo - prišlo do nesreče
zadovoljna
Portal
Tako sta danes videti hčerki Rogerja Federerja
Dnevni horoskop: Levi so pristni, device si zaslužijo nagrado
Dnevni horoskop: Levi so pristni, device si zaslužijo nagrado
3 znaki, ki razkrivajo, da vas partner vara
3 znaki, ki razkrivajo, da vas partner vara
Igralec, o katerem trenutno govorijo vsi
Igralec, o katerem trenutno govorijo vsi
vizita
Portal
Že pet dodatnih minut na dan lahko zmanjša tveganje za prezgodnjo smrt
Kako pomiriti razdražen želodec
Kako pomiriti razdražen želodec
Premalo spanja? Nova raziskava razkriva presenetljivo povezavo
Premalo spanja? Nova raziskava razkriva presenetljivo povezavo
Lahko prehrana pomaga ohranjati močne in zdrave kosti?
Lahko prehrana pomaga ohranjati močne in zdrave kosti?
cekin
Portal
Obroki le 1 evro, najemnina 150 evrov
Komu ni treba plačati prispevka za dolgotrajno oskrbo?
Komu ni treba plačati prispevka za dolgotrajno oskrbo?
Z dvigom minimalne plače najslabše plačani v javnem sektorju v sedmem plačnem razredu
Z dvigom minimalne plače najslabše plačani v javnem sektorju v sedmem plačnem razredu
Zadnji cenovno dostopni avtomobil v ZDA je uradno izginil
Zadnji cenovno dostopni avtomobil v ZDA je uradno izginil
moskisvet
Portal
Po ločitvi odšla na Antarktiko
Kako pogosto naj bi imeli pari spolne odnose?
Kako pogosto naj bi imeli pari spolne odnose?
Poročil se je s študentko
Poročil se je s študentko
Trening, ki res deluje: vzel vam bo samo pol ure
Trening, ki res deluje: vzel vam bo samo pol ure
dominvrt
Portal
Kmetje, pozor: 8 % denarja, ki ga mnogi pozabijo
Vrtnarski eksperiment, ki buri splet: ali semena v ledu res bolje kalijo?
Vrtnarski eksperiment, ki buri splet: ali semena v ledu res bolje kalijo?
Najboljši način za shranjevanje krompirja, da ostane svež vso zimo
Najboljši način za shranjevanje krompirja, da ostane svež vso zimo
Napake v spalnici, ki jih mnogi nevede delajo
Napake v spalnici, ki jih mnogi nevede delajo
okusno
Portal
Hitro pecivo za lenobe
Družinsko kosilo, ki ga bodo vsi pohvalili
Družinsko kosilo, ki ga bodo vsi pohvalili
Krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Sladica, ki se ji ne moreš upreti
Sladica, ki se ji ne moreš upreti
voyo
Portal
Sledi v snegu
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Skrivnosti
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469