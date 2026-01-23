V Rimu zbrana modna smetana, ki se poslavlja od Valentina

Modni svet se poslavlja od še ene ikone, ki je s svojim delom pomembno zaznamovala minula desetletja. Da bi se poklonili modnemu oblikovalcu Valentinu Garavaniju, so v Rim pripotovali številni znani obrazi, med njimi dolgoletna urednica revije Vogue, Anna Wintour, igralka Elizabeth Hurley in Brunello Cucinelli, lastnik modne luksuzne znamke.

Pogrebna slovesnost bo v Baziliki svete Marije angelov in mučenikov, modni ikoni pa so se v minulih dneh poklonili na sedežu oblikovalčeve fundacije, kamor so postavili njegovo krsto. Na trgu pred stavbo je bila italijanska zastava spuščena na pol droga, izložbena okna trgovine Valentino v bližini pa so prekrita z zatemnitvenimi žaluzijami. Na žaluzijah so z belo barvo napisali geslo modnega oblikovalca: "Ljubim lepoto. To ni moja krivda."

Valentinov partner Giancarlo Giammetti je pred baziliko pričakal krsto. FOTO: Profimedia

Garavani je desetletja veljal za enega najbolj znanih modnih oblikovalcev na svetu. V modnem svetu si je hitro ustvaril ime s svojim elegantnim slogom, njegova zaščitna znaka sta bili črka V in rdeča barva. Leta 1960 je skupaj s poslovnim in življenjskim partnerjem Giancarlom Giammettijem ustanovil modno hišo Valentino, v 70. in 80. letih minulega stoletja pa so sledile uspešne modne kolekcije.