V roku enega meseca umrli kar dve K-pop zvezdnici

Oboževalci korejskega popa (K-pop) so zaskrbljeni, v samo enem mesecu so izgubili kar dve vzhajajoči zvezdi, Goo Haro in Sulli. Številni oboževalci se sprašujejo, ali je za tragični nesreči kriv pritisk v industriji.

Po poročanju policije so 28-letno Goo Haro našli mrtvo v njeni hiši v Južni Koreji, prav tako so pred dobrim mesecem v podobnih okoliščinah našli tudi Sulli, ki je ravno tako umrla v svojem domu v Seongnamu. Številni so o žalostni novici spregovorili na spletu, eden od oboževalcev je zapisal: "Počivaj v miru ... Kako žalostna novica kmalu po smrti Sulli." Goo Haro so našli v njenem domu v Seongnamu. FOTO: Profimedia Pod vprašaj so postavili tudi razmere v K-pop industriji. Oboževalci se sprašujejo, ali je za smrti mladih zvezdnikov kriv pritisk:"Kaj se dogaja v K-pop industriji? Obliva me strah. Sulli je umrla pred dobrim mesecem, sedaj pa še Hara." Goo Hara, ki so jo številni poznali tudi samo pod vzdevkom Hara, je bila članica nekoč popularne skupine Kara. Preiskovalci vzroka smrti še niso odkrili, so pa policisti maja že prejeli prijavo, saj je zvezdnica želela storiti samomor. Sicer pa je pevka pred kratkim ravno zaključila samostojno turnejo po Japonski. Sulli naj bi storila samomor. FOTO: Profimedia Zvezdnico Choi Jin-ri, ki je bila znana s svojim vzdevkom Sulli,je oktobra v njeni hiši našel menedžer, pevka pa naj bi naredila samomor. Slavna je postala zaradi sodelovanja v dekliški skupini f(x), ki pa jo je zapustila leta 2015 zaradi groženj, ki so začele krožiti po spletu, ko je ponesreči na družbenem omrežju pokazala svoje prsi. Kasneje je nadaljevala samostojno glasbeno kariero.