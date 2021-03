V Sanremu slavila rokovska skupina Maneskin

Na finalu 71. festivala italijanske popevke v Sanremu je zmagala rokovska zasedba Maneskin s pesmijo Zitti e buoni (Tiho in pridni). Na festivalu, ki je zaradi epidemije covida-19 prvič potekal brez občinstva, sta drugo mesto zasedla Francesca Michielin in reper Fedez s skladbo Chiamami per nome (Pokliči me po imenu).

Veliki favoritErmal Meta je zasedel tretje mesto s skladbo Un milione di cose da dirti (Milijon stvari, ki ti jih moram povedati). Veliki zmagovalci Maneskin so zasloveli v televizijskem glasbenem šovu X Factor, tudi sicer pa je uvrstitev generacije izvajalcev, ki ni domača v sanremskem gledališču Ariston, po svoje zgodovinska, delno pa je tudi plod izbire umetniškega vodje in voditelja festivala, televizijskega voditelja Amadeusa. Maneskin kot veliki zmagovalci letošnjega festivala. Sklepni večer letošnjega festivala je krasil tudi nastop ene od dam italijanske kancone Ornelle Vanoni, sicer pa letošnjemu Sanremu v dramatičnem obdobju ni uspelo ujeti duha časa in splošnega počutja v državi. Da je bil letošnji sanmreski festival vse prej kot epski, meni tudi milanski Corriere della Sera, ki ob tem navaja slabšo gledanost prek televizijskih ekranov. Četrti večer je tako pritegnil le dobrih osem milijonov gledalcev. Letošnji festival je zaradi številnih omejitev v zvezi s covidom-19 minil precej manj glamurozno. V praznem gledališču Ariston in ob odsotnosti odmevnih gostov iz glasbenega in filmskega sveta je sceno prevzel nogometni zvezdnik, sicer igralec Milana Zlatan Ibrahimović.