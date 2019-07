V šestih tednih odšli že dve varuški: bo tretja ostala dlje časa?

Po poročanju tujih medijev sta novopečena starša Meghan Markle in princ Harry v približno šestih tednih zamenjala dve varuški, tretjo pa najela pred kratkim. Zaenkrat še ni znano, ali sta predhodni varuški sami dali odpoved ali sta ju odpustila kraljeva zakonca, viri blizu kraljevi družini so za tuje medije potrdili le to, da gre za zasebno odločitev družine, ki želi za svojega prvorojenca Archieja samo najboljše.

''Otrokove potrebe so odvisne od obdobja njegove starosti. Po dečkovem rojstvu sta Meghan in Harry najela varuško, ki je bila v resnici patronažna medicinska sestra in je lahko skrbela za novorojenčka, če se je zbujal ponoči iz takšnih in drugačnih razlogov,''je dejal neimenovan vir za The Sun.

Katie Nicholl, avtorica številnih biografskih del o članih kraljeve družine, je za tuje medije izjavila, da je od zanesljivih virov izvedela, da sta kraljeva zakonca od vsake do sedaj zaposlene varuške zahtevala, naj pred nastopom delovnega razmerja podpiše pogodbo o nerazkrivanju informacij.''Od preverjenih virov sem dobila informacijo, da je tudi nova, tretja varuška, morala podpisati pogodbo. Slišala sem, da je mali Archie zelo lačen otrok in da se Meghan ponoči pogosto prebuja, da ga nahrani,''je dejala Katie.

O tem, od kod točno prihaja nova, tretja varuška, koliko je stara in kakšne izkušnje ima, zaenkrat ni znano. Spomnimo: konec preteklega leta je Meghan po zgolj šestih mesecih dela zapustila osebna asistentka Melissa Toubati, mediji pa so takrat poročali, da je s kraljevega dvora odkorakala v solzah. Le nekaj mesecev kasneje je kraljeva zakonca zapustila osebna asistentka Samantha Cohen in to po kar 17 letih dela na dvoru. Poleg Melisse in Samanthe sta se poslovili še Meghanini pomočnici Amy Picherall in Heather Wong. Ker je Meghan na začetku letošnjega leta zamenjala tudi osebnega stražarja, so se že pojavila namigovanja, da zaposleni v resnici odhajajo zaradi njenega (neprimernega) odnosa.

O samem postopku izbire primerne varuške je DailyMailpred časom poročal: ''Meghan je bila zelo jasna pri postavljanju zahtev glede iskanja primerne varuške. Njene favoritke so bile predvsem Američanke in na vsak način se je upirala ideji, da bi morale varuške nositi uniforme. Želela je najeti žensko, na katero bi lahko gledala kot na članico družine. Predvidena plača Archiejeve varuške naj bi na letni ravni znašala več kot 77.000 evrov.'