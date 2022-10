V seulskem stampedu umrl tudi k-pop zvezdnik Lee Jihan.

Tragična nesreča v Seulu je bila usodna tudi za 24-letnega k-pop zvezdnika Leeja Jihana. Njegovo smrt sta potrdili agenciji, ki sta zastopali glasbenika in igralca. Na Instagramu so zapisali, da so ob žalostni novici skrušeni in da jih je zapustil ter postal zvezda na nebu. V izjavi za javnost so izrazili iskreno sožalje družini in vsem, ki so ga oboževali in dodali, da je bil Lee zelo dober prijatelj s svetlim nasmehom in strastjo do svojega dela.