Tuja scena

Slovensko podjetje del uspešne zgodbe dirkača formule 1

Izola, 23. 03. 2026 17.02 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
A. J. Alen Podlesnik
alonso go kart

Izolsko podjetje 360 Karting je postavilo moderno večnivojsko karting stezo za Fernanda Alonsa v Španiji. Steza, dolga 400 metrov z 12 ovinki, je rezultat sodelovanja s slovensko ekipo, ki je navdušila tudi španskega dirkača. Ekipi 360 Karting se je oglasil s preprostim sporočilom: "Všeč mi je."

Izolsko podjetje 360 Karting, ki velja za enega vodilnih svetovnih proizvajalcev sodobnih notranjih karting stez, je dobilo še eno prestižno potrditev svojega znanja in uspeha. Najnovejšo in tehnološko dovršeno stezo je za svoj center v Španiji naročil nihče drug kot legendarni dirkač Fernando Alonso.

Dirkač ima velik center v Asturiji v Španiji, kjer je postavljena moderna karting steza v dolžini 1.800 metrov, ob njej pa tudi Alonsov dirkaški muzej in zdaj tudi notranja proga za rekreativni karting. Progo, ki so jo zasnovali v Sloveniji.

Fernando Alonso
Fernando Alonso
FOTO: AP

Alonso je slovenskim strokovnjakom naročil notranjo karting progo za svoj center v Asturiji – gre za večnivojsko stezo na približno 2.750 kvadratnih metrih, ki se razteza okoli 400 metrov in ponuja 12 ovinkov ter hkrati sprejme več voznikov. V razvoj je dvakratni svetovni prvak Formule 1 vključil tudi slovensko strokovno ekipo.

Rezultat sodelovanja je sodobna, večnivojska proga, ki dopolnjuje Alonsov slavni muzej v Španiji in dirkaški center ter potrjuje, da ima slovensko znanje pomembno mesto tudi v globalni avtomoto industriji. "Zanimivo je bilo že pri samem načrtovanju - nekatere stranke zahtevajo tudi do deset popravkov in več. No, pri Alonsu je bila popolnoma drugačna zgodba. Tu v Izoli smo sedeli z njegovimi partnerji, ko je prišlo preprosto sporočilo: 'Všeč mi je'," z nasmehom pripoveduje Mitja Mozetič, prodajni specialist podjetja 360 Karting.

Alonso go kart izola
Alonso go kart izola
FOTO: POP TV

"Nato smo mu stezo seveda dostavili in jo tudi namestili, nakar se je Alonso za par dni zaprl tja notri. Kaj je počel? Postavil zelo dober čas, ki ga do danes še noben voznik na stezi ni premagal - poskusilo je tudi nekaj dirkačev Formule 1," pojasni. Ob tem doda, da steza omogoča voznikom, da izkusijo pravo dirkaško evforijo z električnim gokartom. "Steza ti prinese doživetja, ki so skoraj neopisljiva," pojasni Mozetič za vse tiste, ki jih zanima, v kolikšni meri jih lahko izkušnja na stezi približa pravemu dirkaškemu vzdušju, ki ga spremljajo prek malih zaslonov.

Pa Alonso? So ga uspeli vsaj malo bolje spoznati, kako je potekala komunikacija? "Nisem bil njegov največji oboževalec, moram priznati, me je pa osupnilo, ko sem spoznal, kakšen garač je. Veste, če je želel uspeti, je moral trdo delati, ni bil iz premožne družine. Treniral je kar na parkirišču pred nakupovalnim centrom, kjer je delala njegova mati. Boril se je, da je danes tam, ker si je želel," pove Mitja.

Muzej, ki ima tudi slovenski pridih

V središču projekta Museo y Circuito Fernando Alonso obiskovalci dobijo vpogled v dolgo in raznoliko dirkaško kariero enega najbolj prepoznavnih dirkačev zadnjih dveh desetletij. Muzej razstavlja izjemno zbirko več sto eksponatov – od zgodnjih gokartov, prek dirkalnikov iz različnih serij, do osebnih trofej in opreme, ki spremlja Alonsojevo pot od mladinskega kartinga do vrha Formule 1.

Odprtje Alonsovega muzeja.
Odprtje Alonsovega muzeja.
FOTO: Profimedia

Ob muzeju je zrasla sodobna karting steza na prostem, namenjena tako rekreativcem kot potencialnim profesionalcem. Steza z več konfiguracijami – do 1.800 metrov dolžine – omogoča različne izkušnje za vse adrenalinske navdušence.

Razlagalnik

Fernando Alonso Díaz je španski dirkač, ki je dvakrat osvojil naslov svetovnega prvaka v Formuli 1. Prvič je postal prvak leta 2005 z ekipo Renault, drugič pa leta 2006 z isto ekipo. Znan je po svoji izjemni vzdržljivosti, sposobnosti prilagajanja različnim dirkalnikom in dolgi ter uspešni karieri v najvišjem avtomobilističnem športu.

Formula 1 (pogosto okrajšana kot F1) je najvišji razred mednarodnih dirkaških avtomobilov, ki jih organizira Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). Gre za najprestižnejšo serijo motošporta na svetu, ki privablja milijone gledalcev in vključuje najboljše dirkače in inženirje. Dirke potekajo na posebej zgrajenih dirkališčih po vsem svetu, zmagovalci pa se okitijo z naslovi svetovnih prvakov v konkurenci dirkačev in konstruktorjev.

Gokart, znan tudi kot kart, je majhno, štiritedno vozilo, ki se uporablja predvsem za dirkanje na zaprtih progah. Gokarti so znani po svoji neposrednosti in agilnosti, saj nimajo vzmetenja ali diferenciala, kar vozniku omogoča neposredno povezavo s podlago in izjemno vozno izkušnjo. Uporabljajo se tako za rekreativno vožnjo kot za tekmovalni šport, ki je pogosto prvi korak v karieri profesionalnih dirkačev.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
fernando alonso formula 1 karting steza

Umrl lastnik spletne platforme OnlyFans

